Il Paradiso delle Signore, le trame dall’8 al 12 gennaio 2024

Tancredi rivela solo a Marta del suo scontro con Matilde. Botteri smaschera il corteggiatore di Delia e la salva da una brutta situazione. Marta informa Vittorio della sua decisione di rimanere a Milano. Maria fa un gesto plateale verso Vito per far capire a Matteo che deve lasciarla in pace. Nel frattempo in caffetteria tutto è pronto per il grande evento in musica della sera e Marcello chiede alla Contessa di passare a trovarlo: Adelaide dovrà prendere una decisione.