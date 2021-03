Il Paradiso delle Signore, le trame dall’8 al 12 marzo 2021

Sulla Caffetteria incombe la minaccia del Mantovano e Marcello medita una possibile via d’uscita. Irene confessa a Rocco la sfuriata subita dal padre per aver posato con l’abito “incriminato” esposto al Paradiso che, intanto, vede diminuire la sua clientela sempre di più. Vittorio convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui per difendere le sue scelte di stilista e invita tutte le donne a esprimere con un telegramma la loro opinione. Intanto Marcello inizia a mettere in atto il suo piano per incastrare il Mantovano, che prevede che il Mantovano venga denunciato alle forze dell’ordine mentre commette un furto al Circolo dopo una raccolta fondi per beneficenza. Ludovica è molto dubbiosa e preoccupata in proposito.