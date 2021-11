Il Paradiso delle Signore, le trame dall’8 al 12 novembre 2021

Irene è decisa a boicottare Gemma per il bene di Stefania, che però non approva. Don Saverio insiste con Giuseppe perché parli alla moglie dell’esistenza di Petra. Flora continua a indagare sui Guarnieri e sul loro rapporto con il padre Achille Ravasi. Quando annuncia la sua partenza per Parigi, Adelaide è in ansia per quello che potrebbe rivelare Cosimo alla giovane “americana”. Agnese soffre la sua crisi matrimoniale e, come sempre, trova conforto in Armando.