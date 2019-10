“Il Paradiso delle Signore” torna su Raiuno per la 4a stagione. Con tante novità

Per la felicità di tutti i fan lunedì 14 ottobre la soap riapre le porte al pubblico di Raiuno. Per l’occasione il grande magazzino che fa da cornice alle vicende è stato ritinteggiato

10 Ottobre 2019 | 11:57 di Tiziana Lupi

Per la felicità di tutti i fan lunedì 14 ottobre "Il Paradiso delle Signore" riapre le porte al pubblico di Raiuno. Per l’occasione il grande magazzino che fa da cornice alle vicende è stato ritinteggiato (ora le pareti sono rosa) e sono stati rinnovati alcuni ambienti. Per primo lo spogliatoio delle Veneri, pronto nuovamente ad ascoltare le confidenze delle commesse. E poi il locale dove lavorerà Armando, il nuovo capo magazziniere (interpretato da Pietro Genuardi). Vicino al Paradiso ha anche aperto il Cinema Corso dove, almeno nelle prime puntate, è in programmazione Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (il film è del 1960, l’anno in cui si svolgono le vicende della quarta stagione della soap, ndr).

Anche per quanto riguarda i protagonisti non mancheranno le novità. Sono passati circa cinque mesi da quando li abbiamo lasciati e molti di loro hanno vissuto o stanno per vivere importanti cambiamenti.

A partire da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che ritroviamo in procinto di convolare a nozze con Marta (Gloria Radulescu). Lei ha accettato di sposarlo alla fine della stagione precedente: «Sarà un nuovo inizio per la nostra coppia» dice Tersigni. Grazie al matrimonio, la giovane moglie acquisirà alcune quote del “Paradiso” e, di conseguenza, una maggiore responsabilità nella gestione del grande magazzino. Anche Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il padre di Marta, vivrà una nuova fase della vita: dovrà fare i conti con le capacità imprenditoriali del suo primogenito Riccardo (Enrico Oetiker) e tenere a bada le avances di sua cognata Adelaide (Vanessa Gravina), che continua a sperare di poter diventare prima o poi la seconda signora Guarnieri: «Nella nuova stagione si avvicinerà di più a Umberto anche per aiutarlo a contrastare il potere acquisito dal figlio» anticipa Vanessa Gravina. E con i Guarnieri continua ad avere a che fare anche Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello): la giovane, dopo la nascita della figlia, ha deciso di dimenticare Riccardo (il padre della bambina, che l’aveva sedotta per scommessa) e di sposare Cesare (Michele Cesari), medico affascinante e affidabile: «Lei proverà in tutti i modi a far funzionare il matrimonio con Cesare che è un uomo solido, piace ai suoi genitori e ama la sua bambina» dice Federica Girardello. Il problema è che, appena tornata dal viaggio di nozze, rivedrà Riccardo di cui, suo malgrado, continua a essere innamorata.

All’amore, quello extrafamiliare, ha rinunciato invece suo padre Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), il contabile del “Paradiso”. Complice la nascita della nipote, il ragioniere ha archiviato, almeno temporaneamente, la relazione con Clelia Calligaris (Enrica Pintore). «Cattaneo prova a ricostruire la sua vita familiare con la moglie» racconta Lupano. «Dopo la tempesta che ha distrutto il suo matrimonio, tenta di ritrovare un’intesa con Silvia (Marta Richeldi) sulla base del rispetto e della fiducia, come accadeva a tante coppie negli Anni 60 quando non c’era il divorzio». Anche qui, però, l’imprevisto è in agguato... Insomma, tra intrighi, giochi di potere, triangoli sentimentali, i pomeriggi di Raiuno si preannunciano ricchi di colpi di scena.