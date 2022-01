“Il Paradiso delle signore”: tornano Luca Bastianello, Sebastiano Gavasso e Luca Capuano

Momenti difficili per Dante. Dopo la ferita d’amore che gli ha inflitto Marta (Gloria Radulescu), ora è sempre più competitivo nei confronti di Vittorio (Alessandro Tersigni). «Ma accadrà qualcosa di sorprendente in campo sentimentale che lo porterà a una trasformazione» ci anticipa Luca Bastianello, che interpreta il personaggio rientrato nella soap pochi giorni fa.

Anche lei è competitivo?

«Molto. Ma soprattutto con me stesso. Mi pongo sempre degli obiettivi e metto tutta la mia costanza e perseveranza per raggiungerli».

Accetta le sconfitte?

«Questo lavoro ti insegna a incassarle. A suon di provini andati male. Ma non mi sono mai abbattuto. Ho sempre aspettato che l’occasione giusta arrivasse. Come nel 2005: dopo cinque anni di gavetta, fui scelto per interpretare Diego nella soap Vivere, che mi ha dato visibilità».

E per amore ha mai sofferto?

«Sì, certo, parecchio. Anche perché non sono il tipo che sa metterci una pietra sopra. Mi interrogo, mi arrovello. Ma sono stato anche fortunato a incontrare il grande amore».

Quando?

«Uscivo da una relazione andata male e un giorno ho visto sulla pagina Facebook di un’amica la foto di una donna. Mi sono detto “Penso che se la incontrassi potrei stare con lei tutta la vita”. Ed esattamente un anno dopo eravamo all’altare!».