“Il Paradiso delle Signore” va in vacanza e torna il 2 gennaio  

La soap italiana di Rai1, “Il Paradiso delle Signore” non andrà in onda a Natale e durante tutta la settimana. La serie avrà infatti una pausa di cinque giorni per lasciar posto alle programmazioni speciali natalizie. Per esempio lunedì 25 dicembre 2023 su Rai 1 alle 15.45 andrà in onda il film “Un gioioso Natale” del 2019, con Tianna Nori e Chad Cannel. La soap invece tornerà alla normale programmazione a partire da martedì 2 gennaio 2024.