Il “punto della situazione” delle 6 soap più viste in Italia

Partita nel gennaio 2023 in Spagna, ora è alla seconda stagione. In Italia è arrivata a maggio. È seguita in media da 1.955.000 spettatori (share: 22,1%). Al momento va in onda in “mini episodi” da 15 minuti.

La storia La volontà di vendetta (contro chi le ha ucciso la madre e chi le ha rapito il fratellino) ha portato Jana (Ana Garcés) a “La promessa”, la tenuta dei marchesi de Luján. Qui inizia a indagare.

Cosa sta succedendo Jana, entrata al servizio dei marchesi come domestica, vede “allontanarsi” il marchesino Manuel (Arturo Sancho), di cui si è innamorata: lo attende un matrimonio di convenienza.