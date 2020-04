“Il segreto”: a Puente Viejo cambia tutto. Nuovi misteri per Donna Francisca

02 Aprile 2020 | 12:44 di Gabriella Persiano

Sta arrivando il momento della svolta a Puente Viejo. Anzi, del grande salto. Tra una dozzina di giorni le vicende raccontate ne "Il segreto" faranno un balzo in avanti nel tempo di quattro anni e così ci ritroveremo con nuove storie e un cast in gran parte rinnovato. Il passaggio avverrà all’interno di un episodio (in onda probabilmente dopo Pasqua) in cui prima vedremo la distruzione di Puente Viejo e poi la vita nel paese “ricostruito” nel 1930, in una Spagna più moderna, dove la borghesia industriale fa concorrenza all’aristocrazia terriera, le donne sono più libere e la situazione politica è in ebollizione.

La soap non perderà, però, le sue caratteristiche. Anzi, gli autori hanno parlato di un ritorno alle origini, con romanticismo e passione che emergeranno su tutto. Il legame col passato rimane incarnato soprattutto da un personaggio che, da vincitore o da vinto, sarà ancora al centro delle vicende. Parliamo di Donna Francisca (Maria Bouzas). Dov’è finita? Quando tornerà? La sorte della perfida signora di Puente Viejo è avvolta dal mistero. Ma intanto sappiate che già studia le mosse dei nuovi “signori” per trovarne i punti deboli.



Dipendono gli uni dagli altri, ma tra loro lo scontro è costante: sono i Solozabal e i De los Visos, le nuove famiglie potenti di Puente Viejo. A capo della prima c’è Don Ignacio (Manuel Regueiro, era Arturo Valverde in Una vita), industriale dell’acciaio che ha comprato la Casona dei Montenegro e ci vive con le figlie Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) e Carolina (Berta Castañé). È un uomo moderno, in buoni rapporti con i dipendenti e in particolare con Manuela (Almudena Cid), cameriera di fiducia che risolve i problemi di tutta la famiglia. Gli affari di Don Ignacio dipendono però dalle miniere di carbone di un’altra famiglia, di origini molto diverse. Sono i De los Visos, che hanno come capostipite l’aristocratica marchesa Isabel (Silvia Marsó) e come eredi Adolfo (Adrián Pedraja) e Tomas (Alejandro Vergara). Questi ultimi vivono a La Habana, la residenza di Maria e Fernando. Naturalmente tra Don Ignacio e Isabel è guerra.



Abbiamo visto le novità. Per quanto riguarda le conferme, invece, oltre a Donna Francisca ritroveremo Marcela (Paula Ballesteros), che porterà avanti la locanda, e Matias (Iván Montes), che sarà ancora più ribelle. Poi incontreremo ancora Mauricio (Mario Zorrilla), Dolores (Maribel Ripoll), Hipolito (Selu Nieto) e Raimundo (Ramon Ibarra), che tornerà alla ricerca dell’amore della sua vita. Definitivo, invece, l’addio a Maria (Loreto Mauleón), partita per Cuba, a Fernando (Carlos Serrano), ucciso proprio dalla sua amata, e a Don Anselmo (Mario Martìn), Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Peña).