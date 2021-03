Il Segreto, la trama del 14 marzo 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 Il Segreto - Alicia (Silvia Marsò) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 14 marzo alle 14.15.

Domenica 14 marzo

Alicia, aggredita nella piazza del paese mentre tornava a casa, viene salvata da un misterioso uomo mascherato. Nessuno sa di chi si tratti, ma il Capitan Huertas lo ritiene un pericolo perché, pur avendo salvato Alicia, ritiene sospetto che si trovasse al posto giusto, al momento giusto e armato di pistola. Hipólito, dopo aver ceduto alle pressanti richieste di Dolores, parte per la Punta del Descalabro, per cercare il fantomatico fiore che, secondo la madre, dovrebbe guarire Belén. In casa Solozábal c'è molta tensione, sia tra Ramón e Adolfo, sia tra le due sorelle maggiori, con Rosa che non fa che stuzzicare Marta. Inoltre, donna Begoña guarda Manuela con sospetto sempre crescente. Francisca, ripensando alla diagnosi che Onésimo aveva fatto su Raimundo, realizza che il marito sbatte le palpebre volontariamente, nel tentativo di comunicare e scopre che, effettivamente, è così.