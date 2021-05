Il Segreto, la trama del 16 maggio 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 Il Segreto - Alicia (Roser Tapias) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 16 maggio alle 14.15.

Domenica 16 maggio

Marta, dopo essere stata soccorsa dal dottor Clemente, comincia a stare meglio, sebbene abbia perso il figlio che aspettava. Ramón scompare, ma appena donna Begoña ne ha l'occasione, si vendica uccidendolo. Non contenta, decide di coinvolgere tutta la famiglia. Francisca decide di rivelare a don Filiberto che anche lei fa parte della Società degli Arcangeli e che, anzi, ne è al comando. Jean Pierre, respinto da Tomás, tenta di conquistare Adolfo, recitando la parte del padre che vuole soltanto conoscere il figlio che era stato costretto a rinnegare. Adolfo sembra non accorgersene e si schiera contro Tomás. Antoñita, avendo saputo che una troupe cinematografica sarà in paese per organizzare dei provini, decide di partecipare. Tutti la incoraggiano, tranne Onèsimo, che però sembra avere i suoi motivi per non farlo. Raimundo chiede a Francisca dove fosse quando lui la cercava per tutto il paese, prima di essere rapito da donna Eulalia.