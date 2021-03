Il Segreto, la trama del 21 marzo 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 Il Segreto - Alejandro Vergara è Tomás Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 21 marzo alle 14.15.

Domenica 21 marzo

Donna Begoña, dopo aver gettato Manuela dalle scale della Villa, chiama i soccorsi, credendola morta. Marta però, si accorge che è ancora viva e fa chiamare il Dottor Clemente. La prognosi non è buona e Manuela, priva di coscienza, potrebbe non risvegliarsi. Raimundo, ora che donna Francisca ha capito che tentava di comunicare battendo le palpebre, riesce a dialogare con gli altri, per la gioia di tutti. Don Filiberto, parlando con Tomás, insinua che teme sia stato lui a salvare Alicia dall'attentato. La descrizione in effetti corrisponde e il ragazzo era a conoscenza dei piani degli Arcangeli. Hipólito, torna dalla Punta del Descalabro, provato, ma ancora vivo… anche se con il fiore sbagliato. Dolores, per tutta risposta, lo manda di nuovo a rischiare la vita per trovare il fiore che le serve per curare Belén. Marcela, leggendo una notizia in cui si parla del tour di Prado in Sud America, capisce che Emilia ha mentito.

In casa Solozábal la situazione è molto tesa. Si teme per la vita di Manuela e tra Adolfo e Ramón non c'è tregua. Marta, intanto, sta sempre peggio, vittima anche dei piani di Rosa e anche se Adolfo insiste per difenderla, lei lo respinge seccamente. Adolfo, parlando con Tomás, gli rivela perché ha fatto a pugni con Ramón. Lui, invece, rivela ad Adolfo che sta facendo ricerche sulla scomparsa di Maqueda. Hipólito torna con il fiore miracolo dalla Punta del Descalabro, ma quando Belén guarisce prima ancora di poter ricevere il preparato di Dolores, lei se ne prende comunque tutto il merito. Donna Begoña, parlando con Rosa, forse cercando un'alleata, le confessa di essere stata lei a spingere Manuela già dalle scale e che ha intenzione di eliminarla definitivamente. Tomás, stanco dell'ennesimo enigma, affronta Jean Pierre, chiedendogli in modo diretto se è davvero il padre di Adolfo.