Il Segreto, la trama del 28 febbraio 2021

20 Febbraio 2021 | 16:30 di Redazione Sorrisi

La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 28 febbraio alle 14.15.



Il Capitan Huertas annuncia al paese che, alla fine, la repubblica ha trionfato e che il Re lascerà il paese, per rifugiarsi a Parigi. I paesani festeggiano, tranne don Filiberto, che è molto preoccupato per la situazione. Iñigo decide di affrontare Jean Pierre e lo raggiunge al padiglione, dove i due parlano di Isabel. Da allora, però, Iñigo scompare. Il giorno seguente, Tomás e Adolfo, preoccupati per il caposquadra, decidono di prendere in mano la situazione e di costringere la marchesa a svelare la verità sull'uomo che tiene nascosto. La situazione tra Marta e Ramón, come ormai è evidente per tutti, è critica. C'è il sospetto che, oltre a discutere in modo troppo frequente, Ramón possa aver picchiato la moglie. Onèsimo, che doveva presentare le sue memorie, si tira indietro all'ultimo secondo, ricevendo gli insulti di Antoñita, che non avrebbe potuto desiderare occasione migliore per rifarsi su di lui. Francisca tenta di rimanere ottimista sulle condizioni di Raimundo.

Donna Isabel parla di Jean Pierre ai due figli, spiegandogli che senza di lui, non avrebbe sostenuto il matrimonio con Simon Castro. Adolfo, invece, confessa a Tomás che teme che il figlio di Marta non sia di Ramón, ma suo. Tra lui e Ramón, durante un confronto, scoppia una violenta lite, che finisce a pugni. Il Capitan Huertas avverte Alicia che potrebbe trovarsi in pericolo. I suoi timori sono fondati perché la società segreta degli Arcangeli si riunisce e donna Isabel, che è uno dei membri, propone un attacco ancora più violento di quello de La Puebla. Iñigo risulta ancora scomparso e anche la Guardia Civile comincia ad indagare sul caso. Hipólito, intanto, fatica a tenere a bada Dolores, impazzita per via del mal di stomaco della nipote, Belén.