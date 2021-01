Il Segreto, la trama del 7 febbraio 2021

30 Gennaio 2021 | 16:30 di Redazione Sorrisi

La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 7 febbraio alle 14.15.



Raimundo, forse a causa dello stress per lo scontro tra Emilia e Francisca, ha una forte crisi e, colto da convulsioni, viene portato all'Ospedale de La Puebla. Pablo, che ha scoperto di non essere figlio di don Ignacio, sfugge a Carolina, che teme che lui possa scappare, non capendo perché, ora che potrebbero stare insieme, lui sia così distante. Tra Tomás e Alicia c'è l'ennesimo confronto. Questo porta il ragazzo ad accettare la proposta di don Filiberto e ad entrare nella società segreta degli Arcangeli. Lázaro Campuzano, in paese per vendicare la morte del fratello, scopre dove vive donna Francisca e si introduce in casa sua. Adolfo, convinto che il figlio che aspetta Marta sia suo, decide di affrontarla. La costringe a parlare, alla Villa, ma i due non si accorgono della presenza di Ramón, che potrebbe aver sentito tutto il discorso.

Ramón, dopo aver assistito alla conversazione tra Marta e Adolfo, ha il forte sospetto che il figlio che aspetta Marta, non sia il suo. Così, alla fine, decide di affrontarla, per farla confessare. Pablo, dopo aver scoperto di non essere il figlio di don Ignacio, sorprende Carolina con un anello di fidanzamento e i due festeggiano l'evento insieme a tutta la famiglia. Donna Begoña, però, non è affatto contenta e, inoltre, sente che qualcosa non va tra Marta e Rosa. Tomás entra ufficialmente nella Società degli Arcangeli e, alla cerimonia di iniziazione, scopre che uno dei membri è la madre, donna Isabel. Onésimo ottiene finalmente il patrocinio del Comune per la sua iniziativa. Donna Francisca e Emilia, riavvicinatesi dopo il ricovero di Raimundo, pensano di vedere in lui qualche minimo segno di miglioramento. Lázaro Campuzano, dopo essersi introdotto in casa della Montenegro, raggiunge la camera da letto, dove si appresta a uccidere Raimundo.