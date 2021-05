Il Segreto, la trama del 9 maggio 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 Il Segreto - Tomas (Alejandro Vergara) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 9 maggio alle 14.15.

Domenica 9 maggio

Adolfo, dopo aver saputo da Tomás che Jean Pierre è suo padre, decide di affrontare la marchesa per scoprire la verità. Lei rimane sconvolta, dando al figlio la conferma che cercava. Manuela convince don Ignacio a dare la sua benedizione a Pablo e Carolina, affinché i due possano sposarsi. Urrutia è sempre più agitato perché non riesce a trovare lavoro. Ogni prospettiva, infatti, sembra infinitamente peggiore del suo vecchio lavoro alla fabbrica. Alicia, intanto, è sempre più spaventata e teme di poter essere attaccata di nuovo dagli Arcangeli. Le api di Onésimo, istigate da Hipólito, gettano Puente Viejo nel caos, pungendo molti dei paesani. Donna Isabel, che ha ricevuto istruzioni dai suoi superiori della società segreta degli Arcangeli, convoca Tomás e don Filiberto per comunicargli i loro nuovi piani. Ramón, tenendo in braccio Marta priva di sensi, chiede aiuto disperato.