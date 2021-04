Il Segreto, la trama dell’11 aprile 2021

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della serie spagnola di Canale 5 María Bouzas è Donna Francisca Redazione Sorrisi







La trama della puntata de «Il Segreto», in onda su Canale 5 domenica 11 aprile alle 14.15.

Domenica 11 aprile

Manuela confessa a Encarnación di non aver mai perso la memoria e che sa che donna Begoña ha tentato di ucciderla. Lei resta sconvolta, ma promette di non dire niente per tutelare la sicurezza di Manuela. Hipólito è nei guai a causa del lavoro arretrato in municipio, ma trova comunque il tempo di cerare scompiglio con Onésimo e le sue api. Tra Marta e Ramón va sempre peggio e il clima alla Villa è glaciale. Adolfo e Ramón inoltre rischiano continuamente di attaccarsi. Pablo e Carolina, invece, incapace di accettare il divieto di sposarsi per il momento, decidono di scappare per farlo di nascosto. Emilia, sconvolta per il fatto che Raimundo ha chiesto a donna Francisca di ucciderlo, riferisce la notizia a Matías e Marcela, gettando anche loro nella disperazione. Tomás, preso dai sensi di colpa, capisce che Adolfo vorrebbe conoscere la verità e decide di dirgli che Jean Pierre è suo padre.