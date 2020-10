“Il segreto”, le anticipazioni: al cuore non si comanda

16 Ottobre 2020 | 14:38 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Adolfo (Adrian Pedraja) va alla Casona per informarsi sullo stato di salute di Manuela (Almudena Cid) e trova Marta (Laura Minguell) sola nello studio. Il giovane le dice di essere felice che ci sia lei e non Rosa (Sara Sanz), la sua fidanzata. Dopo qualche esitazione, i due si baciano e Marta chiude la porta dello studio per vivere in pieno questo momento di intimità con De los Visos. Adolfo rimane talmente colpito da quell’incontro con la maggiore delle sorelle Solozabal da prendere una decisione drastica. Qualche giorno dopo rivede Marta e le confessa che vuole rompere il fidanzamento con Rosa e che farà qualunque cosa pur di stare insieme a lei. Marta è felice, ma nello stesso tempo si preoccupa di come dirlo alla sorella. Rosa, intanto, ancor prima di conoscere le intenzioni del fidanzato, è agitata: Donna Isabel (Silvia Marsó) le ha fatto un discorso inquietante su come debba mettersi in guardia anche dalla sua famiglia e soprattutto dalla sorella maggiore… Marta, infatti, la trova in ansia e le due hanno una discussione. Qualche ora dopo Rosa scompare.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 16 ottobre)

Eulalia Castro pensa di vendicarsi di Donna Francisca facendo del male a Raimundo. Marcela confessa a Matias di aver avuto una relazione con Tomas De los Visos. Parlando con Dolores e Tiburcio, Hipolito ricorda con parole molto commoventi la defunta moglie Gracia. Pablo dichiara ancora una volta a Carolina di amarla, nonostante il legame di sangue tra loro. Rosa sospetta che la sorella Marta si vede di nascosto con Adolfo e la costringe a parlare. Manuela sviene all’improvviso mettendo in agitazione tutta la Casona.

Le anticipazioni dal 18 al 23 ottobre

● Manuela sviene di nuovo e viene portata all’ospedale.

● Don Ignacio confessa a Pablo che sua madre è viva, ma che entrambi erano d’accordo che fosse lui a prendersi cura del figlio, perché lei non avrebbe potuto.

● Matias è furioso dopo la confessione di Marcela sulla storia con Tomas e così va in cerca del De los Visos con l’intenzione di ucciderlo.

● Donna Eulalia si convince che il suo piano stia andando a gonfie vele dopo aver avuto conferma da Campuzano che Raimundo è stato sequestrato.