“Il segreto”, le anticipazioni: Alicia ha davvero paura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 25 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Alicia (Roser Tapias) non riesce a godersi la soddisfazione per la recente nomina a sindaco. Quando il capitano Huertas (Carles Sanjaime) le riferisce che le indagini sull’attentato a La Puebla sono state archiviate, lei confessa di aver paura, ma dice anche che non si tirerà indietro. Il peggio, però, deve venire. Subito dopo il colloquio con Huertas, infatti, Alicia trova qualcosa di inquietante nella cassetta delle lettere: una busta con un proiettile su cui è inciso il suo nome. Quando Huertas incontra Don Filiberto (Andres Suarez) e accenna alle minacce ricevute dalla sindaca, lo strano comportamento del prete insospettisce il capitano. Don Filiberto, infatti, non è sorpreso per l’accaduto, ma anzi ne approfitta per dare alla stessa Urrutia la colpa di tutti i guai che le capitano. Alicia, intanto, organizza un comizio per informare i cittadini che sta ricevendo delle pesanti minacce. La sua iniziativa, però, sarà interrotta bruscamente da un avvenimento che avrà pesanti conseguenze.

Il riassunto di domenica 18 aprile

Isabel deve affrontare l’indignazione di Adolfo che ha scoperto che il suo vero padre è Jean Pierre. Manuela prova a far ragionare Don Ignacio sul matrimonio di Carolina e Pablo. Urrutia non riesce a trovare lavoro e inizia a disperarsi: tutte le possibilità, infatti, gli sembrano molto peggiori del suo vecchio impiego in fabbrica. Hipolito “istiga” le api di Onesimo, e non è una mossa intelligente. Gli Arcangeli tramano incessantemente. Ramón chiede aiuto disperato: tra le sue braccia c’è Marta priva di sensi.

Le anticipazioni di domenica 25 aprile