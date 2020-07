“Il segreto”, le anticipazioni: alla ricerca della verità

25 Luglio 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

Continua il nostro viaggio alle “radici” del Segreto ripercorrendo la prima stagione della soap. Questa settimana ritroviamo Pepa (Megan Montaner) al lavoro come assistente del dottor Alberto Guerra (Xosé Barato), nuovo medico di Puente Viejo. In paese tutti diffidano di lui perché è molto giovane, ma Pepa lo aiuta a guadagnarsi la stima della gente. Guerra, però, non vede la bella levatrice solo come una semplice assistente e la invita a uscire. Pepa accetta, ma le sue intenzioni sono diverse da quelle del dottore: vuole solo conquistare la fiducia di Alberto per garantirsi il suo aiuto. Lei infatti sta cercando il fascicolo medico di Angustias (Sara Ballesteros), che si trova da qualche parte nello studio, per smascherarla agli occhi di Tristan (Alex Gadea): è alla sua prima gravidanza e non può essere la madre di Martin (Ivan e Joaquin Palacios)! A Tristan, però, la grande rivelazione arriva prima da un medico dell’ospedale psichiatrico dov’è stata in cura Angustias. Quando la donna si vede smascherata, prende Martin e va al burrone del Salto dell’Angelo: vuole buttarsi nel vuoto portando con sé il bambino.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 luglio)

Il segreto ha sospeso la programmazione delle puntate inedite ed è ripartito dalla prima stagione.

Il nuovo medico Alberto Guerra arriva in paese ed è ansioso di conoscere Pepa, la donna che si è fatta in quattro per aiutare i malati in assenza di un dottore. Scoperto il passato di Pepa, don Anselmo ascolta il suo racconto in confessionale, così tutto rimarrà segreto. Tristan continua a indagare sulla morte del padre. Francisca ospita la cugina Mercedes, una pettegola che s’intromette negli affari di famiglia e la fa arrabbiare.

Le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

● Tristan trova un anello di suo padre nei terreni dei Montenegro e lo mostra a Francisca, ma la donna gli consiglia di smetterla di indagare sulla sua morte.

● Raimundo riceve in regalo una cassetta di bottiglie di brandy da Francisca, che vuole farlo ricadere nell’alcolismo, ma lui la regala ai contadini.

● Soledad, disperata per il pestaggio ai danni di Juan, creduto morto, chiede aiuto a Pepa per fuggire dalla Casona.

● Francisca caccia i Castañeda dalle sue proprietà.

● Juan lotta tra la vita e la morte.