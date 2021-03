“Il segreto”, le anticipazioni: all’improvviso torna la parola…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 21 marzo su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Donna Francisca (Maria Bouzas) viene pervasa da un’immensa gioia: dopo mesi in cui lo ha visto in un impenetrabile stato catatonico, ora ha capito che Raimundo (Ramon Ibarra) riesce a comunicare! L’uomo sembra impassibile, ma si capisce che il suo battito delle ciglia può corrispondere a un preciso codice di comunicazione. Per esempio, riesce addirittura a dire alla moglie che l’ama… Con le lacrime agli occhi, la Montenegro racconta la novità a Emilia (Sandra Cervera): Raimundo capisce, Raimundo interagisce! La giovane Ulloa rimane scettica per qualche minuto, pensa che Francisca abbia completamente perso la ragione… Poi, però, si avvicina al padre e prova a fargli delle domande, e lui… Risponde! Il suo “sì” corrisponde a un battito di ciglia, il “no” a due battiti. Emilia si getta dunque in grembo al padre e inizia a piangere a dirotto. Che sia la fine di un incubo? Forse Raimundo si riprenderà del tutto? Una grande speranza invade i cuori delle due donne. Esse però sono ignare del fatto che il peggio deve ancora venire. Una tremenda disgrazia, infatti, si abbatterà presto sulla famiglia.

Il riassunto di domenica 14 marzo

Donna Begoña rivela tutto il suo rancore nei confronti di Manuela e, quando la cameriera dice che di queste cose bisogna parlare con Don Ignacio, la spinge giù dalle scale per ucciderla. Huertas trova Alicia sotto choc dopo l’aggressione e manda i suoi uomini a dare la caccia ai responsabili. Matias racconta alla madre Emilia della storia extraconiugale avuta con Alicia. Donna Francisca ha l’impressione che Raimundo capisca ciò che lei gli dice. Rosa rimprovera Marta di non essere una brava moglie e istiga Ramon contro di lei.

Le anticipazioni di domenica 21 marzo