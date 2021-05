“Il segreto”, le anticipazioni: amori e drammi, siamo alla fine!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 23 e venerdì 28 maggio su Canale 5 (dom. ore 14.15, ven. ore 21.30) Gabriella Persiano







Il gran finale è arrivato: questa settimana vedremo la fine di Il Segreto e conosceremo il destino di Puente Viejo. Come abbiamo visto nell’ultimo periodo, le tensioni politiche in paese stanno per esplodere, e non è un modo di dire. Un evento tragico cambierà per sempre Puente Viejo, ma prima che accada, alcune coppie ritroveranno la felicità e sbocceranno nuovi amori. La marchesa Isabel (Silvia Marsò) confesserà i suoi sentimenti a un uomo con cui è stata sempre in conflitto… Destini molto diversi per gli innamorati Marta (Laura Minguell) e Adolfo (Adrian Pedraja) e per Rosa (Sara Sanz), che seguirà le “orme” della madre… Don Filiberto (Andres Suarez) ci stupirà… Ma naturalmente i momenti più intensi saranno quelli vissuti dalla vera signora di Puente Viejo, ovvero Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas), sempre al fianco del suo Raimundo (Ramon Ibarra). Lei ci svelerà finalmente il grande segreto di Puente Viejo, e le sue parole ci toccheranno il cuore.

Il riassunto di domenica 16 maggio

Jean Pierre lavora subdolamente per manipolare suo figlio Adolfo e metterlo contro il fratello Tomas. Antoñita approfitta della presenza a Puente Viejo di una compagnia di attori e si presenta per fare un provino. Raimundo chiede a Francisca dove si trovava quando lui la cercava per tutto il paese senza trovarne traccia. Francisca rivela a Don Filiberto non solo di far parte degli Arcangeli, ma di esserne il capo. Donna Begoña uccide a sangue freddo Ramon e coinvolge tutta la famiglia nell’atroce crimine.

Le anticipazioni di domenica 23 e venerdì 28 maggio