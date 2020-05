“Il segreto”, le anticipazioni: bugie & doppio gioco

09 Maggio 2020 | 11:00 di Gabriella Persiano

Dal suo nascondiglio, Donna Francisca (Maria Bouzas) trama per riprendersi tutto. L’abbiamo vista tornare in gran segreto e rifugiarsi in casa di Donna Isabel (Silvia Marsó), cugina del suo defunto marito Salvador Castro. Di primo acchito i loro rapporti sono sembrati amichevoli, ma erano solo convenevoli. Isabel sta cercando di ricomprare i terreni dei Montenegro per conto di Francisca, che non vuole farsi rivedere in paese fino a che non avrà recuperato tutto. Ma in realtà le mosse della marchesa non sono a favore di Francisca: la nobildonna, infatti, sta cercando di ridurre la Montenegro sul lastrico. E poi, con un certo sadismo, fa anche di peggio, le racconta una bugia che la fa soffrire molto. Pur sapendo che Francisca si chiede da giorni come mai Raimundo (Ramon Ibarra) non sia a Puente Viejo per cercarla, la marchesa non le dice di averlo incontrato in paese e così allunga le distanze tra i due innamorati, che invece si cercano disperatamente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 maggio)

Francisca, dal suo nascondiglio in casa di Isabel, scrive a Raimundo e gli svela di aver ucciso un uomo. Pablo lascia la Casona per fare il militare, tra le lacrime dei suoi cari e soprattutto di Carolina. Matias viene messo da parte dai minatori, che interrompono lo sciopero contro i suoi “ordini”. Onesimo torna a Puente Viejo e si presenta a sorpresa nel negozio di Dolores per la gioia dei suoi familiari. Marcela scopre le bugie di Matias. Isabel riceve una lettera d’amore. Ignacio scopre la relazione tra Rosa e Adolfo e ordina alla figlia di finirla.



Le anticipazioni dal 9 al 15 maggio

● Matias cede alla passione e bacia Alicia, iniziando così una relazione extraconiugale.

● Mauricio è deciso a conquistare il cuore di Manuela, la cameriera di fiducia della Casona.

● Adolfo viene messo con le spalle al muro dopo che la madre Isabel ha trovato una lettera d’amore scritta da Rosa e indirizzata a lui.

● Tomas ha uno scontro con Matias: il De los Visos accusa Castañeda di trascurare la sua famiglia e si sente rinfacciare le pessime condizioni in cui la sua famiglia fa lavorare i minatori.