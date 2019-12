“Il segreto”, le anticipazioni: che ne sarà di Antolina?

20 Dicembre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

Isaac (Ibrahim Al Shami) va all’appuntamento che gli ha dato Antolina (Maria Lima), in un luogo lontano dal paese e vicino a un dirupo. Non va da solo, però: con lui c’è Matias (Ivan Montes), che non avrebbe mai lasciato da solo l’amico ad affrontare la perfida Ramos. Matias, dunque, si nasconde mentre Isaac si guarda intorno per capire dove sia l’ex moglie. Eccola! Ha lo sguardo disperato e nasconde una mano dietro la schiena. Perché? Perché dopo aver detto poche parole d’addio allunga il braccio e mostra una pistola che punta contro l’ex marito. È ancora piena di rabbia per essersi dovuta arrendere di fronte all’amore di Isaac per Elsa (Alejandra Meco) e ci tiene a gridargli in faccia il suo odio… Ma ha una piccola esitazione e Matias ha il tempo di intervenire e di impedirle di sparare. L’uomo viene colpito alla testa con una pietra, ma Antolina ha comunque la peggio: indietreggiando non si accorge di essere arrivata sull’orlo del dirupo e scivola. Isaac la prende al volo, ma non riesce a trattenerla… Antolina precipita nel vuoto!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 20 dicembre)

Prudencio scopre che Lola lavora per Francisca e la lascia. Carmelo irrompe alla Casona per uccidere Francisca, ma l’arrivo di Raimundo e Irene scongiura il peggio. Elsa finge di essere sul punto di morire e fa confessare ad Antolina tutte le sue malefatte: in casa ci sono molte persone nascoste per ascoltarla e poi testimoniare contro di lei. L’infermiera di Maria si mostra subito dura e autoritaria. Fernando decide di vendicarsi in modo tremendo. Francisca va all’Avana per convincere Maria a tornare a casa e le dice di non fidarsi di Mesia.

Le anticipazioni dal 21 al 27 dicembre

● Prudencio sente la mancanza di Lola e va da Francisca per cercare attenuanti per la ragazza. La Montenegro però gli dice che la Mendana è un’assassina.

● Fernando progetta la distruzione di Puente Viejo e scrive una lettera inquietante.

● Maria soffre per i metodi duri dell’infermiera Vilches e quindi si rifiuta di fare gli esercizi imposti dalla donna e la licenzia.

● Lola teme la reazione di Prudencio quando lui la vede lavorare alla locanda di Marcela.

● Raimundo trova Maria più decisa a lottare per la sua salute.