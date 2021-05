“Il segreto”, le anticipazioni: chi trama contro i due fratelli?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 9 maggio su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







Che Tomas (Alejandro Vergara) e Adolfo (Adrian Pedraja) fossero molto diversi si è visto subito. Se Tomas, il maggiore dei fratelli De los Visos, è schivo, sobrio, serio, Adolfo è passionale e istintivo, sino al punto di avere una relazione segreta con la sorella della sua fidanzata. La differenza, però, è “esplosa” quando Tomas ha scoperto che non sono figli dello stesso padre. Tomas aveva promesso a Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet), padre biologico di Adolfo, di tenere nascosta la verità, ma non è riuscito a portare il peso del segreto. Durante una commovente conversazione, Tomas con garbo mette Adolfo davanti alla realtà. Adolfo, come era facile immaginare, ha una reazione impulsiva e svergogna la madre Isabel (Silvia Marsó) proprio davanti all’amante. Jean Pierre, con la sua finta compostezza, cerca di calmare le acque, rassicurando la marchesa e mostrandosi sicuro di riuscire a conquistare il figlio. Le sue intenzioni, però, sono altre: vuole mettere le mani sui soldi dei De los Visos mettendo i fratelli uno contro l’altro…

Il riassunto di domenica 2 maggio

Don Ignacio Solozabal non intende dare a Pablo e Carolina il permesso per sposarsi: secondo lui sono troppo giovani e avventati. Jesus Urrutia è sempre più agitato, perché non riesce a trovare lavoro: questa non è proprio la situazione che sperava di trovare all’uscita dal carcere. Sua figlia Alicia, invece, riceve delle minacce di morte: la spaventano molto, ma non la fermano. Donna Francisca, dopo essere caduta nello sconforto quando ha appreso che Raimundo vuole morire, si rianima e si convince che gli farà cambiare idea.

Le anticipazioni di domenica 9 maggio