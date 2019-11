“Il segreto”, le anticipazioni: colpo di scena per Adela

15 Novembre 2019 | 14:00 di Gabriella Persiano

Forte e decisa, dolce e rassicurante, Adela Arellano è arrivata a Puente Viejo due anni fa e ha cambiato in meglio la vita di Carmelo Leal (Raul Peña), di cui è diventata moglie. Inoltre si è ritagliata un posto nella comunità fondando una scuola e lottando per i diritti delle donne. Una figura positiva e moderna che è piaciuta tanto ai fan. Tuttavia per il personaggio interpretato da Ruth Llopis le cose stanno per cambiare.

Ma partiamo dagli inizi della sua storia. Abbiamo conosciuto Adela come vedova che cercava l’assassino del marito e lo aveva individuato proprio in Carmelo, destinato però a diventare l’uomo della sua vita. La Arellano ha gestito anche la rabbia del figlio Ulpiano (Javier Villalba), deciso a uccidere Carmelo per vendicare il padre. Alla fine il ragazzo l’ha accompagnata addirittura all’altare. Adela se l’è cavata perfino quando un uomo le ha sparato alla testa… Solo un nemico sarà quasi imbattibile: Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Ruth Llopis, nata 39 anni fa sull’isola di Minorca, ha sempre detto di essere stata “stregata” dalla sua Adela: «È così forte che attraverso di lei ho superato anche alcune mie paure e insicurezze. Ma i primi giorni sul set furono uno shock: mi guardavo allo specchio e mi vedevo invecchiata di almeno 10 anni per via del trucco. Mi ritengo fortunata. Oggi la gente mi riconosce e ricevo tanti messaggi d’affetto. Questa risposta mi gratifica». Naturalmente, per non rovinarvi la sorpresa, non vi anticipiamo nulla su quello che accadrà ad Adela, ma preparatevi a un qualcosa di davvero sconvolgente...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 novembre)

Francisca comunica a Maria che non potrà più camminare. Elsa confessa a Isaac che le resta poco da vivere, ma Guerrero la consola e non si arrende. Severo pensa che ci sia un collegamento tra l’attentato che aveva progettato contro Francisca e la tragedia al banchetto di nozze. Intanto Irene trova un testimone che può inchiodare il colpevole. Matias subisce un delicato intervento all’occhio ferito e il dottor Zabaleta riesce a salvarglielo. Prudencio impedisce a Lola di concedersi a lui per pagare i debiti.

Le anticipazioni dal 16 al 22 novembre

● Prudencio trova Lola in lacrime e cerca di consolarla, ma la ragazza non vuole spiegargli perché sia disperata.

● Isaac riceve una bellissima notizia: gli amici stanno facendo una colletta per pagare l’intervento che potrebbe salvare la vita a Elsa.

● Antolina a sorpresa si offre per aiutare a raccogliere i fondi per l’operazione di Elsa, ma lei sospetta che ci sia qualche brutto secondo fine.

● Maria, esasperata per aver perso l’uso delle gambe, maltratta Fernando. L’uomo, tuttavia, cerca lo stesso di starle vicino.