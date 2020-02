“Il segreto”, le anticipazioni: con le spalle al muro

28 Febbraio 2020 | 14:05 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Francisca (Maria Bouzas) è molto preoccupata per il futuro di Puente Viejo e, naturalmente, per quello della sua proprietà. Tra poco tempo si concluderanno i lavori di costruzione della diga e, quando verrà inaugurata, il paese finirà inondato e gli abitanti saranno costretti ad andarsene. La Montenegro pensa che la sua unica salvezza sia vendere il bestiame per ricavare un po’ di denaro, ma per lei ci sono pessime notizie in arrivo. Con enorme tristezza, Mauricio (Mario Zorrilla) comunica alla sua padrona che gli animali stanno morendo uno dopo l’altro e che gli alberi da frutto si stanno seccando… La tenuta di Francisca non ha futuro! Carmelo (Raul Peña) incarica Meliton (Roberto Saiz) di indagare su questo “disastro” e si scopre che l’acqua che irriga i campi e che bevono gli animali è stata contaminata. I sospetti cadono subito su Juan Garcia Morales (José Navar), il sottosegretario che ha voluto la diga. Ma Francisca è troppo triste e abbattuta per pensare a una vendetta. Sprofonderà assieme al suo amato Puente Viejo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 28 febbraio)

Marina, la madre di Esther, si presenta a sorpresa a Puente Viejo e scombina i piani della figlia che vuole spillare soldi a Don Berengario. Fernando uccide l’infermiera Vilches, colpevole di aver ripreso a curare Maria per farla camminare di nuovo. E quando Maria riesce a tornare a camminare Francisca grida al miracolo. La Montenegro, poi, si fa aiutare da Severo e Carmelo per tendere una trappola a Fernando, ma mette a repentaglio la vita di Raimundo e Irene. Lola decide di non comprare i terreni della sorella: non si fida.

Le anticipazioni dal 1° al 6 marzo

● Don Anselmo cerca di far ragionare don Berengario, che ormai ha deciso di lasciare l’abito talare per poter stare con Marina.

● Esther, intanto, si serve dei pettegolezzi di Dolores per spingere sua madre Marina ad andarsene via.

● Irene dice a Marcela di voler scrivere un articolo sull’ingiustizia che sta per subire Puente Viejo, ossia finire sott’acqua.

● Lola prepara le nozze con Prudencio, ma vede gli amici (soprattutto Marcela) preoccupati, così pensa che il futuro marito le nasconda qualcosa.