“Il segreto”, le anticipazioni: Don Filiberto va in crisi

18 Dicembre 2020 | 14:49 di Gabriella Persiano

Dopo essere stato rapito da alcuni uomini incappucciati, membri di un gruppo segreto chiamato Gli Arcangeli, don Filiberto (Andres Suarez) vive una fortissima crisi. Durante una riunione in una grotta, in un’atmosfera di mistero e complotto, un uomo col volto nascosto racconta al parroco di Puente Viejo qual è l’obiettivo che muove l’azione degli Arcangeli: combattere contro i “rivoluzionari” che vogliono abbattere la monarchia e trasformare la Spagna in una repubblica! L’uomo informa don Filiberto che a capo dell’organizzazione ci sono le due persone più influenti di Puente Viejo. Il sacerdote rimane talmente impressionato da questo incontro da passare diversi giorni in preda all’angoscia, fino a quando arriva a una clamorosa decisione: unirsi agli Arcangeli! Così il sacerdote riceve il “battesimo” che lo lega al gruppo e si vede dare subito il primo incarico: convincere Tomas De los Visos (Alejandro Vergara) a unirsi a loro. Ma perché proprio il figlio di Donna Isabel? Chi c’è a capo dell’organizzazione? La scoperta della verità sarà l’ennesimo, clamoroso colpo di scena che vivremo a Puente Viejo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 18 dicembre)

Rosa Solozabal sposa Adolfo De los Vivos: è un nuovo choc per Donna Isabel, che non solo sta facendo pressioni sul figlio Tomas perché tronchi la sua pericolosa amicizia con Alicia Urrutia, ma ora vede quest’altro figlio legarsi in un matrimonio che la disgusta. Emilia Ulloa torna a Puente Viejo per accudire Raimundo malato e si scontra con Donna Francisca. Marta litiga con Ramon: lui vuole rimanere a Puente Viejo, mentre lei vorrebbe andare a Bilbao. Dolores affronta Estefania che continua a ricattare Tiburcio.

Le anticipazioni dal 20 al 23 dicembre

● Marcella racconta a Matias che Donna Isabel sta manipolando Emilia per metterla sempre più contro Francisca.

● Emilia intanto va su tutte le furie dopo aver scoperto che la Montenegro ha annullato la visita di Raimundo con un rinomato specialista.

● Rosa, al ritorno dal viaggio di nozze con Adolfo, sembra felice; Marta, invece, vive la sua prima crisi matrimoniale.

● Donna Begoña riesce a commuovere suo marito, Don Ignacio, portandogli il suo dolce preferito mentre questi sta lavorando.