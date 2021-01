“Il segreto”, le anticipazioni: Donna Isabel nasconde un amante

29 Gennaio 2021 | 15:30 di Gabriella Persiano

Cambio di messa in onda inaspettato per Il Segreto, che ora ci accompagna solo alla domenica. Donna Isabel (Silvia Marsó) ha ricevuto la visita inaspettata di Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet), il suo ex amante francese che potrebbe essere il padre di Adolfo (Adrian Pedraja). Entusiasta per l’incontro, la marchesa lo ospita nel padiglione della villa che fu il nascondiglio di Francisca (Maria Bouzas). È ben decisa a tenerlo nascosto, per godersi momenti di spensieratezza senza dover dare spiegazioni. Jean Pierre non chiarisce il perché della sua visita e chiede a Isabel di non fare domande. Ben presto, però, è Iñigo (Toni Salgado) a capire che cosa stia succedendo. Insospettito dagli strani atteggiamenti di Antoñita (Lucia Caraballo), segue la cameriera e scopre la presenza di Jean Pierre…Sarà proprio il factotum della marchesa a togliere la “maschera” al gentiluomo francese, il quale si rivelerà tutt’altro che galante. Iñigo, però, pagherà duramente la sua intromissione negli affari del grande amore di Isabel De los Visos.

Il riassunto di domenica 24 gennaio

Durante una riunione con gli Arcangeli don Filiberto rimane sconcertato da come gli adepti festeggino i morti dell’attentato a La Puebla. Huertas avverte la famiglia Urrutia che Alicia è stata ritrovata ed è sopravvissuta all’attentato. Matias cerca di persuadere Donna Francisca ad accettare il trattamento medico per Raimundo e la Montenegro capisce che è stata Emilia a mandarlo. Carolina intuisce che la madre non vede di buon occhio Pablo, ma la ragazza ne è ancora innamorata nonostante il legame di sangue.

Le anticipazioni di domenica 31 gennaio

● Matias accetta di aiutare la madre Emilia a rapire Raimundo per portarlo a forza in un ospedale contro il volere di Donna Francisca.

● Alicia fa un discorso nella piazza di Puente Viejo dove ribadisce di non essere stata intimorita dall’attentato.

● Mauricio ascolta l’appassionato discorso di Alicia e si rende conto che sarà difficile batterla per il posto di sindaco, ma si ripromette di proteggerla dai nemici.

● Adolfo, seppur nasconda bene i suoi reali sentimenti, inizia a sentirsi soffocato da Rosa.