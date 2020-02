“Il segreto”, le anticipazioni: e adesso, giù la maschera! – Dal 16 al 21 febbraio 2020

14 Febbraio 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Maria (Loreto Mauleon) capisce che la fredda e integerrima infermiera Dori Vilches (Marian Degas) in realtà è una persona molto diversa da come appare. Forse addirittura peggiore… Però, non può certo sapere che la donna è innamorata di Fernando (Carlos Serrano) ed è d’accordo con lui sulle cure da somministrarle. Intanto il suo sesto senso convince Maria a indagare. Parla dunque di Dori con Irene (Rebeca Sala) e ne scopre così il suo cupo passato. La Vilches lavorava in un ospedale pediatrico e fu accusata di aver appiccato un incendio nel quale morirono sei piccoli pazienti. Per evitare una condanna a morte si fece rinchiudere in manicomio, ma uscì presto e tornò al suo lavoro. Maria approfitta di queste informazioni per ricattare Dori e ordinarle di riprendere le cure sospese. Cure dolorose, ma le uniche ad aver dato risultati. La Vilches dunque deve dimenticare gli ordini di Fernando, che l’aveva obbligata a dare a Maria solo cure palliative per farla rimanere paralizzata e completamente dipendente da lui. Ma Fernando si accorge del cambiamento e saranno guai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 14 febbraio)

Stanco dei pettegolezzi che corrono sulla sua relazione con Esther, la giovane sconosciuta che ha bussato alla sua porta, don Berengario decide di raccontare la verità a Dolores e agli altri: Esther è sua figlia, una figlia che non sapeva di avere, la cui madre era stata un amore di gioventù del sacerdote. Prudencio si inginocchia davanti a Lola e le chiede di diventare sua moglie. Marcela consegna a Consuelo una lettera di Elsa che la fa commuovere: c’è scritto che lei e Isaac stanno bene. Don Anselmo ritorna a sorpresa in paese.

Le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio

● Raimundo riunisce gli abitanti di Puente Viejo alla locanda per incitarli a resistere contro il sottosegretario Juan Garcia Morales, che vuole “allagare” Puente Viejo per costruire un bacino idrico.

● Fernando parla in segreto con Garcia Morales, che è d’accordo con il suo progetto di distruggere Puente Viejo: anche lui cerca vendetta.

● Prudencio scrive una lettera commovente al fratello Saul per informarlo degli ultimi felici avvenimenti della sua vita, e in particolare della sua intenzione di sposare Lola.