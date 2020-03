“Il segreto”, le anticipazioni: e ora possiamo dirci Sì!

13 Marzo 2020 | 15:53 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



È una cerimonia sentita e piena di commozione quella che accompagna il giorno più bello di Lola (Lucia Margó) e Prudencio (José Milan). Don Berengario (Miguel Uribe) li unisce in matrimonio mentre, emozionato, ricorda tutte le coppie che hanno consacrato il loro amore in quella chiesa. Purtroppo i due ragazzi saranno gli ultimi, visto che Puente Viejo presto verrà allagata. Gli sposi, nonostante tutto, sono raggianti. D’un tratto hanno dimenticato tutte le preoccupazioni degli ultimi giorni. In particolare Prudencio ha accantonato la paura dell’usuraio che lo minaccia. Lola, invece, sembra aver superato l’ansia dalla quale è stata oppressa fino alla vigilia delle nozze. Tuttavia non riesce a mettere da parte quello strano presentimento che le sue nozze sarebbero state l’ultimo avvenimento di vera gioia condivisa per tutti i presenti. In effetti non ha torto. Una sciagura si sta per abbattere su di loro, ma non sarà l’allagamento ordito da Garcia Morales (José Navar). No, sarà qualcosa di ancora più terribile, inimmaginabile e fatale.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 marzo)

Carmelo dà pessime notizie a Severo, Meliton e Raimundo: le acque di Puente Viejo sono avvelenate e Garcia Morales vuole distruggere il paese. Prudencio dice a Matias di essere angosciato perché l’usuraio Pablo Armero gli sta con il fiato sul collo. Garcia Morales va alla Casona per chiarire di non avere nulla a che vedere con l’avvelenamento delle acque, ma Raimundo resta dubbioso. Francisca capisce che la tenuta sta andando in malora e si chiude nel suo dolore: è sempre stata fonte di orgoglio e potere per la sua famiglia.

Le anticipazioni dal 14 al 20 marzo

● Meliton viene ucciso da uno sconosciuto. Così Carmelo inizia a indagare sulla morte dell’amico, sospettando che Fernando sia ancora vivo, più pericoloso che mai.

● Gracia conquista tutti ballando il flamenco durante il banchetto di nozze di Prudencio e Lola.

● Don Berengario confessa a Marina di non aver mai smesso di amarla.

● Marcela piange la morte violenta del padre.

● Emilia torna a Puente Viejo con Alfonso per aiutare i compaesani a salvare il paese dall’allagamento.