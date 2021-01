“Il segreto”, le anticipazioni: Emilia si scaglia contro Donna Francisca

08 Gennaio 2021 | 15:02 di Gabriella Persiano

La Marchesa De los Visos (Silvia Marsò) ha fatto centro. È riuscita a insinuare in Emilia Ulloa (Sandra Cervera) il dubbio che Donna Francisca (Maria Bouzas) stia tramando qualcosa di terribile. Ogni mossa della Montenegro, allora, inizia a essere guardata con diffidenza dalla ragazza. Perché mai la ex “signora” di Puente Viejo ha annullato la visita specialistica fissata per suo padre Raimundo (Ramon Ibarra) con uno dei migliori medici di Spagna? Tra le due donne inizia una guerra a colpi di accuse. Emilia non accetta l’atteggiamento di Francisca e non ha comprensione per lei neanche quando, durante una delle tante discussioni, la Montenegro cede al pianto. Dal canto suo quest’ultima insiste sul fatto che si è stancata di vedere il suo Raimundo maneggiato come un pupazzo. Se guarirà, se uscirà dallo stato catatonico, lo farà senza l’aiuto di nessuno, ma solo grazie alle cure della sua donna. La testardaggine della Montenegro farà uscire di senno Emilia. Dopo aver sbattuto più volte la testa contro il “muro” costruito da Francisca, la Ulloa si vedrà costretta a un gesto estremo.

Avviso agli appassionati della soap: Rete 4 manda in onda dal lunedì al sabato, alle 12.30, le storiche prime puntate della serie.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 23 dicembre)

Don Filiberto viene coinvolto nelle riunioni degli Arcangeli, un’organizzazione segreta fedele alla monarchia, che vuole combattere contro i “rivoluzionari” repubblicani. Marcella dice a Matias che Donna Isabel sta manovrando Emilia Ulloa per metterla contro Donna Francisca. Rosa, al ritorno dal viaggio di nozze con Adolfo, sembra felice, mentre Marta sta vivendo la sua prima crisi matrimoniale. Don Ignacio si commuove quando Donna Begoña lo sorprende portandogli il suo dolce preferito al lavoro.



Le anticipazioni dal 10 al 15 gennaio

● Maqueda viene ritrovato in fin di vita.

● Marta, dopo il malore di Rosa, confessa ad Adolfo di sentirsi in colpa nei confronti della sorella e si scusa per non essere ripartita per Bilbao.

● Donna Begoña accusa Manuela di essere gelosa di lei perché da sempre innamorata di Don Ignacio.

● Alicia finalmente riesce ad abbracciare il padre Jesus, tornato a Puente Viejo dopo giorni di detenzione.