“Il segreto”, le anticipazioni: esplode la follia di Donna Begoña

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 14 marzo su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Da quando è uscita dall’ospedale psichiatrico, Donna Begoña (Blanca Oteyza) ha sempre mostrato il suo lato gioioso e accomodante. Solo davanti alla cameriera Manuela (Almudena Cid) non è riuscita a fingere. L’antipatia nei confronti di questa donna a cui tanto tiene Don Ignacio (Manuel Regueiro), è cresciuta di giorno in giorno fino a trasformarsi in istinto omicida. Begoña infatti decide di porre fine alla sua presenza in casa. La raggiunge in cima alle scale e la blocca dicendole che deve parlarle con urgenza. Il suo discorso è una serie di accuse piene di rancore: Begoña non sopporta che Manuela s’intrometta nelle faccende delle figlie, non tollera la confidenza tra lei e Ignacio, e poi deve smetterla di controllare i suoi movimenti di nascosto… Manuela la interrompe e le chiede di continuare la conversazione davanti al signor Solozabal, ma non fa in tempo a voltarsi che Begoña la spinge giù dalle scale. Manuela si ritrova a terra con un rivolo di sangue che le esce dalla bocca, mentre la sua aguzzina le gira intorno trionfante…

Il riassunto di domenica 7 marzo

Alicia viene “condannata a morte” dagli Arcangeli. Adolfo fa a pugni con Ramon accusandolo di maltrattare Marta, ma l’altro risponde chiamandolo traditore per aver messo incinta la sorella della moglie. Tomas va a trovare Jean Pierre e gli chiede cosa sia venuto a fare a Puente Viejo. Rosa intercetta uno sguardo complice tra Marta e Adolfo e si agita. Raimundo viene visitato dal dottor Clemente, che cerca di capire perché Ulloa continui a battere le ciglia. Mauricio cerca Antoñita per avere notizie di Maqueda, sparito nel nulla.

Le anticipazioni di domenica 14 marzo