“Il segreto”, le anticipazioni: Francisca, giù le mani da mio padre!

11 Dicembre 2020 | 14:57 di Gabriella Persiano

Emilia (Sandra Cervera) è tornata a sorpresa da Cuba a Puente Viejo per prendersi cura del padre Raimundo (Ramon Ibarra). Nulla sa, però, delle sue reali, pessime condizioni, e infatti, una volta davanti al genitore le crolla il mondo addosso: non reagisce ad alcuno stimolo! La Ulloa scoppia in lacrime e promette di rimanergli accanto fino alla fine. Per Emilia, però, i problemi non sono finiti. Con Donna Francisca (Maria Bouzas) è subito scontro. Emilia non tollera la sua rassegnazione: per la Montenegro non c’è più nulla da fare e non vuole cercare altri medici, fossero anche i più bravi del mondo, perché non sopporterebbe l’ennesima delusione. A compromettere i rapporti tra le due, inoltre, si intromette Donna Isabel (Silvia Marso), che insinua un dubbio in Emilia: perché Francisca ha voluto lasciare la sontuosa villa dei De los Visos, per andare con un uomo malato in una modesta casa in paese? Non vorrà, per caso, che Raimundo muoia e lasciarsi morire anche lei? O forse ha in mente altro? Le parole della marchesa fanno centro e tra la Ulloa e la Montenegro saranno scintille.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 all’11 dicembre)

Donna Begoña, la moglie di Don Ignacio Solozabal, torna alla Casona dopo anni di internamento in un ospedale psichiatrico: è un ritorno che non rende tutti felici. Don Filiberto è sul punto di colpire a morte Mauricio quando viene fermato da due uomini mascherati che lo tramortiscono. Donna Francisca ha la conferma che le condizioni di Raimundo sono irreversibili, ma ora deve condividere la responsabilità delle cure con Emilia Ulloa. Rosa arriva all’altare con Adolfo e, dopo qualche attimo di esitazione del giovane, i due si sposano.



Le anticipazioni dal 14 al 18 dicembre

● Donna Begoña sorprende il marito Don Ignacio portandogli il suo dolce preferito al lavoro e lo fa commuovere.

● Rosa torna dal viaggio di nozze con Adolfo: la coppia sembra al culmine della felicità.

● Tomas riceve pressioni dalla madre affinché tronchi la pericolosa amicizia con Alicia Urrutia.

● Dolores affronta Estefania che continua a ricattare Tiburcio.

● Marta litiga con Ramon perché lui vuole rimanere a Puente Viejo, mentre lei vorrebbe partire per Bilbao.