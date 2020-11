“Il segreto”, le anticipazioni: Francisca ha perso Raimundo?

13 Novembre 2020 | 15:44 di Gabriella Persiano

Donna Francisca (Maria Bouzas) viene a sapere da Mauricio (Mario Zorrilla) che Campuzano (Pablo Rivero), il factotum della defunta Eulalia che ha rapito Raimundo (Ramon Ibarra), è morto ma che Ulloa non si trova. Così la signora affianca il capitano Huertas (Carles Sanjaime) nella ricerca dell’amato. Dopo giorni di indagini e di foto segnaletiche mostrate ovunque, Raimundo viene finalmente ritrovato da un pastore in un campo. È in pessime condizioni… La Montenegro lo fa portare in barella alla Habana e lo affida subito alle cure del medico. Dopo tanta preoccupazione, per Francisca è però questo il momento che si rivela peggiore: Ulloa si sveglia, infatti, ma è del tutto assente. Non si ricorda di niente e di nessuno, e men che meno di lei. Mentre Francisca si dispera, il nipote Matias (Ivan Montes) assiste il pover’uomo nella speranza che si riprenda. Insomma, seppure ormai sia morta, la cugina Eulalia ha in qualche modo portato a termine il suo progetto di vendetta: colpire Raimundo per far soffrire Donna Francisca Montenegro!

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 novembre)

Rosa perde la ragione. Seguendo il piano di Donna Francisca contro Eulalia, Isabel si finge morta (assassinata!). Eulalia cade nella trappola e raggiunge la Montenegro al cimitero; davanti alla “tomba” di Isabel esplode una colluttazione e la marchesa uccide la Castro: così, però, Francisca resta senza notizie di Raimundo. Maria Jesus, la vera madre di Pablo, accetta l’ingente somma di denaro che Don Ignacio le ha offerto per sparire dalla circolazione. Tiburcio ricorda i momenti di passione con Estefania.



Le anticipazioni dal 15 al 20 novembre

● Adolfo si sfoga con Tomas e gli confessa di sentirsi soffocare al pensiero di doversi sposare con Rosa perché è rimasta incinta.

● Rosa ormai è in completo delirio, si veste da sposa e cade dalle scale.

● Pablo si rende conto che sua madre Maria Jesus è solo un’opportunista e che è arrivata alla Casona non per rivedere lui, ma solamente per chiedere denaro.

● Tiburcio progetta una trappola insieme a Onesimo e Hipolito per liberarsi di Estefania, la donna “riaffiorata” dal suo passato.