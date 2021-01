“Il segreto”, le anticipazioni: gioie e dolori di famiglia

15 Gennaio 2021 | 15:06 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Per la famiglia Urrutia sono giorni di grande agitazione. Encarnacion (Arantxa Aranguren) vive emozioni forti e contrastanti una dopo l’altra; suo marito Jesus (Angel Hector Sanchez), da giorni detenuto ingiustamente, ottiene finalmente un permesso grazie all’intercessione del capitano Huertas (Carles Sanjaime) e può tornare Puente Viejo. La famiglia si riunisce in municipio, dove Jesus è stato accompagnato da due guardie, ancora ammanettato. La moglie insiste perché gli tolgano le manette almeno per il tempo di un abbraccio. Alicia (Roser Tapias), in lacrime, conferma al padre di essere candidata a sindaco di Puente Viejo e i tre sembrano toccare il cielo con un dito. Qualche giorno dopo, però, torna l’angoscia. In paese si diffonde la notizia di un attentato a La Puebla. Alicia era proprio là in quel momento per partecipare al comizio dei “rivoluzionari” a fianco dell’amico Julio Barreiros (Eduardo Rejon). Barreiros è morto, mentre della giovane Urrutia non si hanno notizie. Sarà ancora viva?



Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 15 gennaio)

Maqueda viene ritrovato in fin di vita. Marta, dopo il malore di Rosa, confessa ad Adolfo di sentirsi in colpa nei confronti della sorella e si scusa per non essere ripartita per Bilbao. Donna Begoña accusa la cameriera Manuela di essere gelosa di lei perché da sempre innamorata di suo marito Don Ignacio. Da quando Emilia Ulloa è tornata a Puente Viejo per accudire il padre Raimundo, il suo rapporto con Donna Francisca non ha smesso di peggiorare: le due donne hanno idee opposte sulla “terapia” per il pover’uomo.

Le anticipazioni dal 17 al 22 gennaio

● Donna Isabel suggerisce a Emilia il nome di un altro specialista per Raimundo. Il suo vero scopo, però, è inasprire i rapporti tra la Ulloa e Donna Francisca.

● Iñigo si riprende dopo l’incidente alla miniera e si appresta a raccontare a Tomas tutto ciò che sa.

● Don Filiberto, dopo aver saputo dell’attentato a La Puebla e della responsabilità degli Arcangeli, entra in crisi e si chiede come abbia potuto accettare di far parte di questa “setta”.

● Marta, dopo il malessere, riunisce la famiglia per rivelare la diagnosi del medico.