“Il segreto”, le anticipazioni: i cento volti di Donna Isabel

30 Maggio 2020 | 10:05 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Isabel De Los Visos (Silvia Marsó) è una dei nuovi protagonisti del Segreto. Vera donna del mistero, ha già mostrato diversi volti: padrona di casa, imprenditrice, madre amorevole, soprattutto col prediletto Adolfo (Adrian Pedraja), donna passionale con Iñigo (Toni Salgado)… Ha accolto Francisca (Maria Bouzas) per pugnalarla alle spalle poco dopo. E non scordiamo l’ambiguo rapporto con Don Ignacio (Miguel Regueiro), socio e probabile suocero, a cui continua a mettere i bastoni tra le ruote. Ma quale sarà la vera indole della Marchesa? Certo è che rappresenta l’aristocrazia in declino rispetto all’alta borghesia dei Solozabal. «Sembra la cattiva di turno» conferma la Marsó. «Ma cela un’amarezza che potrebbe giustificare tutto». Isabel, infatti, è una donna colta, abituata ai salotti di Parigi, che si ritrova fallita per i debiti di gioco del marito e deve occuparsi suo malgrado degli affari. E i fantasmi del passato non finiscono qui. L’attrice, comunque, ama il ruolo: «Lavoro senza sosta, non ho più vita né amici», racconta (con un tocco di ironia). «Però ne vale la pena!».



Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 29 maggio)

Marcela dice a Tomas che vuole rompere la loro relazione e lottare per salvare il matrimonio con Matias. Dolores si emoziona nel rivedere la nipotina Belen dopo tanto tempo. Francisca fantastica su come sarà la sua riapparizione in paese. Raimundo, sconsolato per non aver trovato Francisca a Puente Viejo, decide di ripartire e saluta Matias e Marcela. Eulalia Castro, tornata di nascosto, giura spietata vendetta proprio contro Francisca. Camelia rimprovera Matias dicendogli che non è un buon padre.

Le anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno

● Rosa riesce a sedurre Adolfo e i due trascorrono una notte di passione, ma subito dopo il ragazzo si sente in colpa per aver disonorato la ragazza.

● Marcela va a casa di Tomas per chiarire alcune cose, ma i due vengono sorpresi da qualcuno.

● Don Ignacio decide che i Solozabal rimarranno a Puente Viejo.

● Donna Isabel comunica a Donna Francisca che i Solozabal non partiranno e la Montenegro rinfaccia alla marchesa di non curare bene i suoi affari come le aveva promesso.