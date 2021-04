“Il segreto”, le anticipazioni: il capo degli Arcangeli si rivela

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 18 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Don Filiberto (Andres Suarez) chiede agli Arcangeli di conoscere l’identità del capo del gruppo clandestino e la sua richiesta viene esaudita. Una sera, camminando per le strade di Puente Viejo, il sacerdote si imbatte in due affiliati incappucciati che cedono il passo a una figura dal volto nascosto. Quando questa si palesa, il prete rimane sbalordito: il leader degli Arcangeli altri non è che Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas)! La “signora di Puente Viejo”, dunque, non si era affatto messa da parte. Oltre a dedicarsi senza sosta a Raimundo (Ramon Ibarra) malato, ha portato avanti i suoi ideali antirepubblicani. Ora che ha scoperto le carte, parla a quattr’occhi con don Filiberto e gli comunica le sue intenzioni per l’immediato futuro. I suoi progetti lo coinvolgono: dovrà essere l’esecutore materiale di un attentato. L’uomo è confuso e spaventato, eppure non osa contraddire la Montenegro e si dice pronto a diventare braccio armato della causa degli Arcangeli: annientare i repubblicani in nome della fedeltà alla monarchia!

Il riassunto di domenica 11 aprile

Manuela racconta a Encarnacion di come Donna Begoña abbia cercato di ucciderla: Encarnacion capisce la situazione e decide di proteggerla. Ramon è ai ferri corti tanto con Marta quanto con Adolfo. Don Ignacio non vuole dare a Carolina il consenso al matrimonio con Pablo: il rischio, ora, è che i due ragazzi fuggano per sposarsi di nascosto. Emilia è sconvolta dalla richiesta fatta da suo padre, ovvero di porre fine alle sue sofferenze, e ne parla con Matias e Marcela. Tomas deve svelare una terribile verità ad Adolfo.

Le anticipazioni di domenica 18 aprile