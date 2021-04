“Il segreto”, le anticipazioni: il drammatico appello di Raimundo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 4 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

La felicità di Francisca (Maria Bouzas) per essere riuscita a comunicare con Raimundo (Ramon Ibarra) è durata poco. Ulloa, infatti, dopo aver “detto” con un batter di ciglia alla moglie e a Emilia (Sandra Cervera) che le ama immensamente, esprime la volontà ferrea di farla finita. È stanco di essere un peso per i suoi cari. La Montenegro si oppone e si fa promettere da Emilia che non lo asseconderà mai. La ragazza è d’accordo e le due donne si sentono finalmente unite e vicine. Emilia, a sua volta, chiede a Matias (Ivan Montes) di non farsi persuadere dal nonno ad aiutarlo. Come reagirà il ragazzo? All’inizio è perplesso. Come mai Raimundo, uomo dalla tempra d’acciaio e che ha sempre lottato contro le difficoltà, ora vuole morire? Se lo ha chiesto, di sicuro ne è convinto… E anche lui farebbe lo stesso se fosse “imprigionato” nel suo corpo… Matias, quindi, sembra voler appoggiare il nonno, ma una discussione con Marcela (Sara Ballesteros) lo fa riflettere sull’egoismo che dimostrerebbe Raimundo se riuscisse nel suo intento.

Il riassunto di domenica 28 marzo

Pablo, con un originale anello, si inginocchia davanti a Carolina e le chiede di sposarlo. Manuela si sveglia dal coma e sembra non ricordare nulla di ciò che le è successo. Matias chiede alla madre Emilia se a Cuba è successo qualcosa che lei non vuole raccontare, ma Emilia ribadisce che il suo arrivo a Puente Viejo è stato dovuto solo alla preoccupazione per Raimundo. Donna Begoña cerca di convincere Rosa che Manuela è innamorata di Don Ignacio e che quindi vuole “prendere il posto” della signora Solozabal.

Le anticipazioni di domenica 4 aprile