“Il segreto”, le anticipazioni: il giustiziere di Puente Viejo

29 Novembre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

Sconvolto dal dolore, Carmelo (Raul Peña) indaga sulle cause dell’incidente che gli ha portato via per sempre Adela e scopre che l’auto su cui viaggiavano la moglie e Irene (Rebeca Sala) è stata sabotata. A questo punto non ha più dubbi: dev’essere colpa di Donna Francisca (Maria Bouzas)! Decide così di farsi giustizia da sé e prepara una trappola. Piazza un tronco in mezzo alla strada dove sa che passerà l’auto della Montenegro; quando la macchina con Francisca e Raimundo (Roman Ibarra) si ferma e Mauricio (Mario Zorrilla) scende per spostare l’ostacolo, lui, nascosto tra i cespugli, spara contro la nemica. Mauricio, però, vede il “cecchino” e si lancia a fare da scudo alla sua padrona finendo colpito… Mauricio ora rischia la vita e Donna Francisca decide di alimentare ulteriormente la spirale di sangue che si è scatenata a Puente Viejo. Carmelo, intanto, per nulla pentito, racconta a Severo (Chico Garcia) cosa ha fatto e dice che lo rifarebbe mille volte pur di vendicare Adela.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 29 novembre)

Elsa viene operata e Isaac teme per la sua vita. Prudencio passa la sua prima notte di passione con Lola. In un terribile incidente d’auto Adela muore e Irene si salva per miracolo. Al funerale di Adela, Carmelo si dice certo che dietro l’incidente ci sia Francisca Montenegro e promette alla moglie che troverà il modo per vendicarsi di quello che considera un vero delitto. Raimundo consiglia a Maria di partire per Cuba perché teme che la vendetta contro Francisca possa colpire anche lei.

Le anticipazioni dall’1 al 6 dicembre

● Lola vorrebbe confessare a Prudencio di essere manipolata da Francisca contro di lui, ma non ci riesce e continua a fare il gioco della Montenegro.

● Elsa riceve dal dottor Zabaleta una bella notizia: presto potrà riprendere a fare una vita normale.

● Maria, decisa a partire per Cuba, dice addio ai figli in un momento di grande commozione.

● Antolina viene invitata in malo modo da Isaac ad allontanarsi per sempre da lui e da Elsa, ma la Ramos ha già in mente una spietata vendetta contro la rivale.