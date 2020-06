“Il segreto”, le anticipazioni: il grande ritorno di Pepa

20 Giugno 2020 | 10:15 di Gabriella Persiano

La programmazione delle puntate inedite di Il segreto si prende una pausa. Ma Canale 5 non vi lascia a bocca asciutta. La rete, infatti, ha deciso di farci rivivere questa storia amatissima dall’inizio, dalla prima puntata (debuttò in Italia nel 2013). E naturalmente ritroviamo l’eroina più amata di tutte: l’allora giovanissima Pepa (Megan Montaner). La storia sarà inizialmente concentrata sulla storia d’amore clandestina tra la ragazza e il suo padrone, Carlos Castro (Antonio Diaz). La rivedremo partorire il figlio dell’adulterio, che poi verrà rapito dallo stesso padre. Ma, soprattutto, vivremo nuovamente il momento in cui la Balmes arriva a Puente Viejo come levatrice, ignara di essersi fermata nel luogo dove troverà il suo grande amore, Tristan (Alex Gadea), e dove riabbraccerà Martin (interpretato dai gemelli Ivan e Joaquin Palacios), il figlio che le era stato rapito. Pepa, però, dovrà vedersela anche con la Signora di Puente Viejo, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) madre di Tristan, che si opporrà con tutte le sue forze al loro amore.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 19 giugno)

Il segreto sospende la programmazione delle puntate inedite e riparte dalla 1ª stagione. Ecco cosa era succcesso prima dell stop.

Matias sceglie di salvare il matrimonio con Marcela. Raimundo non smette di cercare Donna Francisca e decide di andare anche all’Avana per cercare prove della sua presenza lì. Adolfo dice a Marta che presto sposerà Rosai. Donna Francisca riesce a sopravvivere al tentativo di avvelenamento; sempre più decisa a lasciare il nascondiglio in casa di Donna Isabel, inizia a progettare la fuga.

Le anticipazioni dal 20 al 26 giugno

● Tristan si ammala e secondo il suo medico ha poche speranze. Così invita Francisca a chiamare don Anselmo per l’estrema unzione.

● Francisca ha un duro confronto con Raimundo, l’oste della locanda del paese, e si capisce che tra i due ci sono rancori mai sopiti di un passato durante il quale i due devono essere stati molto legati.

● Emilia, figlia di Raimundo, chiede al padre di raccontarle perché odia tanto la Montenegro.

● Soledad, figlia di Francisca, è segretamente innamorata di Juan Castañeda.