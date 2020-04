“Il segreto”, le anticipazioni: il passato non può tornare

18 Aprile 2020 | 11:59 di Gabriella Persiano

Marcela (Paula Ballesteros) riceve la visita inaspettata di Raimundo (Ramon Ibarra), di ritorno a Puente Viejo dopo quattro anni. La donna gli chiede subito se ha notizie del nipote Matias (Ivan Montes), cioè suo marito: lei non ne sa nulla da tempo… Raimundo dice di no. Davanti a un caffè, l’uomo si confessa e racconta come ha passato gli ultimi anni. Lui e Donna Francisca hanno vissuto a Madrid e i primi tempi sono stati davvero felici. Li turbava solo la lontananza dal loro paese e dalle persone con le quali avevano condiviso gran parte della vita. Questa profonda infelicità pian piano avrebbe minato il loro rapporto, fino al giorno in cui Francisca ha deciso di lasciarlo e partire. Ora Raimundo vuole ritrovarla. E dove poteva andare la Montenegro se non a Puente Viejo? Marcela lo delude: di Francisca non vi è traccia in paese. Prima di rinunciare, Ulloa va al luogo che più le ricorda l’amata: la Casona! Sopraffatto dall’emozione dei ricordi, Raimundo conosce il nuovo padrone Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). E capisce che in quella villa è rimasto ben poco della sua vita passata.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 aprile)

Adolfo viene sequestrato da alcuni “rivoluzionari” insieme a Rosa e Marta Solozabal. Donna Isabel, madre di Adolfo, chiede al sindaco Mauricio perché si tratti coi sequestratori anziché intervenire con la forza. Intanto Manuela, la cameriera dei Solozabal, cerca di consolare Carolina, preoccupata per le sorelle. Marcela, che non ha notizie del marito Matias da tempo, aspetta che la locanda si svuoti per rimanere sola con Tomas: sembra che tra loro ci sia forte intesa. Encarnacion non si dà pace per l’indole ribelle della figlia Alicia.

Le anticipazioni dal 18 al 24 aprile

● Adolfo riesce a slegarsi e a salvare tutti i sequestrati.

● Carolina, appresa la notizia della liberazione delle sorelle, si abbandona tra le braccia dell’amato Pablo.

● Hipolito confessa a Marcela che il dolore per la morte della moglie Gracia, durante l’incendio di Puente Viejo, non si è mai affievolito.

● Isabel convince il figlio Adolfo a screditare Ignacio Solozabal davanti alle autorità che indagano sul sequestro ricordando loro che Solozabal in passato aveva dichiarato di essere repubblicano, come lo sono i “rivoluzionari”.