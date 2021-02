“Il segreto”, le anticipazioni: Iñigo è troppo curioso e geloso

19 Febbraio 2021 | 15:25 di Gabriella Persiano

Da quando ha scoperto l’ospite segreto di Donna Isabel (Silvia Marsó), Iñigo (Toni Salgado) non si dà pace. Che ruolo ha di preciso nella vita della marchesa quel tizio che nasconde nel padiglione della Habana? È possibile che si tratti di un uomo che ama? E che cosa è rimasto della passione che lo ha legato alla sua padrona e perché lei non si fida più di lui? Insomma, Maqueda vuole vederci chiaro e così affronta sia Isabel sia questo misterioso Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet). Iñigo non sa, però, che si è ficcato in un grosso guaio. L’aristocratico francese, infatti, non è esattamente l’uomo gentile e raffinato che mostra di essere. Con il suo modo di fare accattivante, Jean Pierre riuscirà a calmare Iñigo e a conquistarsi la sua fiducia, tanto che quest’ultimo si lascerà andare a confessioni intime sui sentimenti che prova per la marchesa. Il perfido ospite di casa De los Visos farà credere a Maqueda di essere corrisposto dalla sua padrona, ma si tratterà solo di una subdola macchinazione che porterà il capomastro verso una tragica fine.

Il riassunto di domenica 14 febbraio

Alicia diventa sindaco di Puente Viejo. Pablo giura amore eterno a Carolina e i due pianificano le nozze. Isabel convince Tomas che essersi unito agli Arcangeli è la scelta più giusta che poteva fare. Ramon rimane sconcertato dalla reazione di Marta, che non nega che il figlio che aspetta possa essere di Adolfo. Francisca ferma Lazaro che sta per uccidere Raimundo e scopre che l’uomo cerca di vendetta per la morte del fratello. Donna Begoña organizza un aperitivo per appianare i problemi delle figlie Marta e Rosa con i rispettivi mariti.

Le anticipazioni di domenica 21 febbraio

● Mauricio passa ufficialmente il testimone di sindaco alla repubblicana Alicia, che spiega ai cittadini che i monarchici sono ancora forti.

● Don Ignacio cerca di farsi spiegare da Ramon perché lavori fino allo stremo ed eviti tutti, ma il genero svicola.

● Matias confessa a Marcela di essere preoccupato per le ritorsioni dei monarchici dopo la vittoria della Urrutia.

● Donna Begoña insiste con Rosa perché le racconti l’origine dei dissapori con la sorella, ma la ragazza finisce con l’avere una crisi isterica.