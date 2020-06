“Il segreto”, le anticipazioni: innamorarsi tra dispetti e vendette

27 Giugno 2020 | 10:15 di Gabriella Persiano

Il ritorno alle origini del Segreto continua. Questa settimana riviviamo i rapporti tesi tra Francisca (Maria Bouzas) e Raimundo (Ramon Ibarra) all’inizio della soap. Raimundo, che in questi tempi lontani ritroviamo come gestore dell’osteria con la figlia Emilia (Sandra Cervera), si rifiuta di vendere del vino alla Montenegro per una festa in onore di Tristan (Alex Gadea), guarito da una brutta malattia. L’accaduto fa andare su tutte le furie la signora, che prima minaccia l’oste e immediatamente dopo si vendica. Donna Francisca fa manomettere la diga le cui acque irrigano i terreni degli Ulloa, lasciando l’oste nella disperazione. Una provvidenziale pioggia, però, manderà all’aria i piani della Montenegro, che ordirà ben presto un altro tiro mancino. E così, di ripicca in ripicca, i due andranno avanti fino a quando scopriremo il grande amore che unisce Francisca e Raimundo, una passione che ci ha fatto emozionare parecchio in questi anni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 26 giugno)

Il Segreto ha sospeso la programmazione delle puntate inedite ed è ripartito dalla prima stagione.

Pepa arriva a Puente Viejo in cerca del figlio. Tristan si ammala e il medico lo dà per spacciato invitando la madre a chiamare don Anselmo per l’estrema unzione. Emilia, figlia di Raimundo, chiede al padre di raccontarle perché odia tanto la Montenegro, ma lui tergiversa. Soledad, figlia di Francisca, è segretamente innamorata di Juan Castañeda, giovane di un altro ceto sociale che la madre mai vorrebbe come genero.

Le anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio

● Pepa decide di non lasciare Puente Viejo con il piccolo Martin. Inizia ad aiutare Angustias, la moglie di Tristan, a uscire dal suo stato di confusione mentale.

● Tristan, dal canto suo, cerca di avvicinarsi a Pepa, ma la levatrice si mostra scostante.

● Angustias scopre che Donna Francisca vuole farla internare in un manicomio e così fugge e tenta di compiere un gesto estremo.

● Juan si introduce di nascosto nella Casona per vedere l’amata Soledad, ma viene scoperto da Mauricio.