“Il segreto”, le anticipazioni: la donna tornata dal passato

21 Febbraio 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

Don Berengario (Miguel Uribe) ha accolto in casa Esther (Patricia Delgado). È felice di aver scoperto di avere una figlia e le ha promesso tutto il denaro di cui avrà bisogno… Ma Esther non è così sincera come crede il parroco: ha un piano preciso. Qualcosa, però, va storto. Un giorno, infatti, mentre don Berengario non c’è, alla porta di casa bussa una persona che Esther non avrebbe mai voluto vedere a Puente Viejo: è sua madre Marina (Ana Lopez Segovia), grande amore di gioventù di Berengario che Esther ha fatto credere al prete fosse morta. La ragazza è spiazzata e chiede alla mamma di andarsene. Marina è perplessa: perché la figlia non vuole che don Berengario la veda? Se ne va, dunque, ma qualche giorno dopo torna a casa del sacerdote e lo incontra. Mentre i due ex amanti si guardano commossi, Esther finge di essere stupita che la madre sia ancora viva. Cosa farà adesso Marina? Coprirà sua figlia? Per ora la felicità di aver rivisto Berengario è più forte di ogni collera.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 21 febbraio)

Maria indaga sull’infermiera Vilches e scopre che è un’assassina. Raimundo incita i compaesani a resistere contro il progetto di Garcia Morales (“allagare” Puente Viejo per costruire un bacino idrico). Fernando, invece, parla in segreto con Garcia Morales e questi si dice convinto di volerlo aiutare a distruggere Puente Viejo. Prudencio scrive a Saul per informarlo degli ultimi felici eventi della sua vita e dell’intenzione di sposare Lola. Dolores inizia a diffondere la voce che Esther, presunta figlia di don Berengario, nasconda qualcosa.

Le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio

● Fernando accoltella a morte Dori Vilches, colpevole di aver ripreso a curare Maria per farla camminare di nuovo.

● Maria, in seguito a un forte trauma, riprende a camminare e Francisca grida al miracolo.

● Francisca si fa aiutare da Severo e Carmelo per tendere una trappola a Fernando, ma mette a repentaglio la vita di Raimundo e Irene, che vengono sequestrati da Mesia.

● Lola confessa a Prudencio di aver deciso di non comprare i terreni della sorella poiché non si fida né di lei né del cognato.