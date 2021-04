“Il segreto”, le anticipazioni: la drammatica notte di Marta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 11 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

La famiglia Solozabal viene svegliata in piena notte dalle urla di Ramon (Pablo Gomez Pando). L’uomo tiene tra le braccia Marta (Laura Minguell) priva di sensi. La ragazza viene distesa su un divano, mentre le sorelle urlano dalla paura. Nella concitazione, solo Manuela (Almudena Cid) si accorge che Marta sta perdendo sangue e d’impeto schiaffeggia Ramon. Cosa le avrà fatto ? L’uomo dice che è stato un incidente, ma presto la verità viene a galla. Quando Marta si sveglia, dopo le cure del medico, scopre che cosa le è successo: ha perso il bambino che aspettava! Piangendo la ragazza racconta a Donna Begoña (Blanca Oteyza) che il marito l’ha picchiata finché non ha abortito! Con la freddezza che la contraddistingue la signora Solozabal si vendica alla prima occasione. Trova Ramon in cucina, gli parla con tranquillità, gli prepara una tisana al tiglio e, mentre il giovane beve, lo accoltella alla schiena; poi, per nulla agitata, finisce la bevanda e si appresta a confessare alla figlia quello che ha fatto.

Il riassunto di domenica 4 aprile

Raimundo esprime la volontà di morire. Manuela, uscita dal coma, ripensa al tentato omicidio subìto da parte di Donna Begoña e si ripromette di proteggere a ogni costo i Solozabal dalla pazzia della donna. Ramon è sempre più violento con Marta, ma lei nasconde il suo malessere giustificandolo con la gravidanza. Carolina decide che sposerà Pablo anche senza permesso dalla famiglia. Tomas rinfaccia alla madre Isabel la relazione con Jean Pierre, ma la marchesa ricorda al figlio la relazione con Marcela, una popolana per di più sposata.

Le anticipazioni di domenica 11 aprile