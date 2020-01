“Il segreto”, le anticipazioni: la festa di addio

31 Gennaio 2020 | 14:10 di Gabriella Persiano

Elsa (Alejandra Meco) e Isaac (Ibrahim Al Shami), tornati a Puente Viejo dopo il viaggio fatto per incontrare Alvaro, organizzano un rinfresco con gli amici più cari. Devono fare un annuncio doloroso… Elsa spiega che, dopo che Alvaro le ha restituito i soldi che le aveva rubato, deve tornare al suo paese, riprendere possesso delle sue proprietà e risolvere tutti i problemi legali. I due novelli sposi, quindi, hanno deciso di lasciare Puente Viejo, dove hanno trascorso giorni tragici ma anche molto felici. Elsa ci tiene a dire che questo non è un addio. Del resto è davvero molto dispiaciuta, perché sa che sta abbandonando i suoi amici nel momento più triste, ossia adesso che il governo vuole costruire una diga sul territorio di Puente Viejo in cambio di risarcimenti miseri per i proprietari delle terre. Elsa e Isaac, commossi ma pieni di speranze per il futuro, passano l’ultima notte nella loro umile casetta facendo progetti, sognando figli che nasceranno e immaginando un futuro felice ritorno in paese per rivedere i loro vecchi amici. Ma Puente Viejo esisterà ancora o troveranno solo un enorme pantano?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 31 gennaio)

Lola racconta il suo grande segreto a Prudencio e lui si scopre più innamorato che mai. Francisca riunisce un gruppo di paesani alla Casona per parlare del problema del riempimento della diga e del rischio di allagamento che corre Puente Viejo. Raimundo va a trovare Maria per convincerla a interrompere la sua dura riabilitazione, ma la nipote lo tratta in malo modo facendo infuriare Francisca. Severo rimane stupito nel sentire Carmelo che telefona a Fernando proponendogli un incontro per parlare della sparatoria a Belmonte.

Le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio

● Brunilda racconta a Paco e Marcela che si vede di nascosto con Onesimo.

● Lola decide di lasciare di nuovo Prudencio per le intimidazioni di Francisca. Lui, disperato, non si rassegna.

● Matias scopre che avrà pochissimo denaro dal governo in cambio delle sue proprietà e capisce di essere sull’orlo della rovina finanziaria.

● Carmelo trova la prova che inchioderà Fernando Mesia per la morte di Frailes.

● Maria accetta un doloroso trattamento.

● Severo affronta a muso duro Garcia Morales pur di salvare Puente Viejo.