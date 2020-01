“Il segreto”, le anticipazioni: la figlia ritrovata

17 Gennaio 2020 | 14:05 di Gabriella Persiano

Don Berengario (Miguel Uribe) riceve una visita inaspettata e sconvolgente. A casa sua si presenta una giovane, Esther (Patricia Delgado), il cui volto lo fa “ripiombare” nel passato. Assomiglia in modo incredibile, infatti, a una donna che il sacerdote conosceva parecchi anni prima. Pochi secondi e il mistero è svelato: lei è la figlia di quella donna e suo padre è proprio lui! Il sacerdote non stenta a crederle e la fa entrare. Durante una lunga e commovente conversazione, don Berengario racconta a Esther come conobbe sua madre Marina, una donna straordinaria che lui amò così tanto da conservarne ancora una foto nel portafogli. Quando si conobbero, però, lui era già entrato in seminario e, dopo una breve relazione, lei sparì. Il filo del racconto ora passa a Esther, che svela al sacerdote perché Marina si allontanò. Quando scoprì di essere incinta ritenne più opportuno non sconvolgere i piani al futuro prete. Ma dov’è adesso Marina? Esther dice che è morta. Don Berengario è sconvolto. Ma farà bene a credere alla ragazza? O anche Esther, come tutti a Puente Viejo, nasconde qualche segreto?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 17 gennaio)

Elsa e Isaac si sposano. Carmelo dice di non ricordare nulla del giorno in cui Fraile gli ha sparato: Fernando tira un sospiro di sollievo e intima a Francisca e Raimundo di smetterla di sospettarlo per l’uccisione di Fraile e il ferimento di Carmelo. Severo dice a Irene di essere sicuro che Carmelo nasconda qualcosa, perché non lo ha mai visto così ermetico. Don Berengario incontra una giovane che “viene” dal suo passato. Dolores riceve una sorpresa da Gracia: la festa per il battesimo di Belen che la nonna desiderava per la nipotina.

Le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio

● Maria sente un fortissimo dolore alla schiena mentre fa gli esercizi imposti dall’infermiera Vilches e fa chiamare il dottor Zabaleta.

● Onesimo concorda con Brunilda: la loro relazione deve rimanere segreta. Così cercano un posto isolato dove vedersi.

● Severo parla con Irene dello strano atteggiamento di Carmelo: è troppo calmo…

● Elsa riceve un’inaspettata lettera da Alvaro che le chiede di incontrarlo.

● Francisca tenta invano di corrompere Garcia-Morales per fermare il riempimento della diga.