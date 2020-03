“Il segreto”, le anticipazioni: la rinascita dalle ceneri

27 Marzo 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

A Puente Viejo tutti cercano di capire come salvarsi prima che il paese sia travolto dalle acque, perché sembra che le cose debbano andare a finire così. D’improvviso, però, in municipio si presenta un uomo. Zoppica, è ferito… È il sottosegretario Garcia Morales (José Navar), salvo per miracolo dopo che Fernando (Carlos Serrano) ha tentato di ucciderlo. L’uomo dice di essersi pentito e di voler morire con la coscienza pulita. Non solo ringrazia Alfonso (Fernando Coronado) per averlo salvato, ma spiega di essere stato ingannato da Mesia, il vero responsabile della morte di sua nipote Maria Elena. Garcia Morales, dunque, farà riaprire i portelloni della diga e Puente Viejo sarà salvo! La gioia inonda i cuori di tutti e l’incubo sembra finito. Ma Fernando non ci sta. Accecato dalla follia, scatena un incendio che distrugge il paese… Questa disgrazia metterà fine a un’epoca e Puente Viejo risorgerà, dopo qualche anno, molto cambiata. Nuove famiglie prenderanno il posto di potere che era dei Montenegro. Ma Francisca (Maria Bouzas) che fine avrà fatto? Lo scopriremo nella dodicesima e ultima stagione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 27 marzo)

Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo per trovare e uccidere Fernando. Fernando che intanto uccide anche Paco… Prudencio è contattato da Saul e Julieta, che gli dicono di andare da loro a Roma per iniziare una nuova vita con Lola. Don Berengario annuncia la decisione di abbandonare il sacerdozio per vivere il suo amore con Marina. Irene suggerisce a Severo di riprendere a produrre i suoi biscotti; Santacruz ne parla con Carmelo. Mauricio si chiede se riuscirà a rintracciare Fe e a lasciare Puente Viejo per ricongiungersi alla sua amata.



Le anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile

● Marcela è terrorizzata dalla reazione furiosa di Matias: non si vuole arrendere al destino di Puente Viejo, anche a costo di morire.

● Gracia non sa se accettare la proposta di lavoro della compagnia di flamenco: la porterebbe lontano da marito e figlia.

● Marina cerca ancora la figlia Esther.

● Prudencio cerca di spillare denaro all’usuraio Armero.

● Francisca, in procinto di abbandonare Puente Viejo, si rifugia nei ricordi.

● Maria decide di partire per Cuba e di ricongiungersi a Gonzalo.