“Il segreto”, le anticipazioni: la terribile verità di Jean Pierre

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 28 marzo su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Tomas (Alejandro Vergara) vuole vederci chiaro su Jean Pierre (Virgil-Henry Mathet): perché si è stabilito alla villa? E poi, soprattutto, che rapporto c’è e c’è stato con la madre Isabel (Silvia Marsó)? Ricostruendo la vicenda amorosa tra il francese e la marchesa, il giovane osa fare all’ospite una domanda molto intima: «Dica la verità, è lei il vero padre di mio fratello Adolfo (Adrian Pedraja)?». Jean Pierre si rende conto che non ha più senso mentire e confessa che, sì, lui è il padre di Adolfo! Tomas lo interroga ancora: come mai Donna Isabel, rimasta vedova, non ha continuato la relazione con Jean Pierre alla luce del sole? Il francese racconta che fu Ignacio (Manuel Regueiro) a impedire che i due vivessero serenamente il loro amore, minacciandoli con prove false sulla morte di Simon Castro, marito della marchesa. Prove che avrebbero potuto infangare il buon nome della famiglia. Jean Pierre, dunque, confessa tutto, ma prega Tomas di mantenere il segreto soprattutto con Adolfo. Ci riuscirà?

Il riassunto di domenica 21 marzo

Donna Francisca scopre che Raimundo capisce tutto e può perfino “comunicare” battendo le ciglia. Marcela scopre che Emilia ha qualcosa di grave da nascondere e che ha mentito alla famiglia. Manuela è rimasta in coma dopo la caduta dalle scale, e viene curata da Carolina; donna Begoña, però, trova un pretesto per rimanere sola con la cameriera e cercare nuovamente di ucciderla. Gli Arcangeli cercano il traditore che ha impedito l’uccisione di Alicia, mentre don Filiberto tenta di far confessare Tomas.

Le anticipazioni di domenica 28 marzo