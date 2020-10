“Il segreto”, le anticipazioni: l’attesa di Rosa

23 Ottobre 2020 | 14:11 di Gabriella Persiano

Dopo essere fuggita da casa, aver passato la notte chissà dove e aver fatto preoccupare tutti, Rosa (Sara Sanz) torna alla Casona. La ragazza, però, è inquieta e nervosa, come se avesse qualcosa da confessare. L’unica persona della quale si fida al momento è la futura suocera Donna Isabel (Silvia Marsó) e, quando questa va a trovarla, le chiede consigli su come evitare che la sorella Marta (Laura Minguell) le porti via Adolfo (Adrian Pedraja). La ragazza non sa che la marchesa la sta manipolando per instillarle odio verso la sorella e liberarsi così di tutt’e due. A sua volta, però, Isabel non conosce il segreto di Rosa e non sa che cambierà ogni cosa. È un segreto che la giovane Solozabal confessa alla sorella in un momento in cui Manuela (Almudena Cid) tenta di farle riconciliare: Rosa è incinta! Adolfo, intanto, ignaro dei traffici illeciti del suo amico Juan Montalvo (Eudald Font), finisce per mettersi nei guai. Mentre gioca a carte in una bisca, due brutti ceffi che cercano Juan lo minacciano con una pistola e alla fine gli sparano, riducendolo in fin di vita.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 23 ottobre)

Adolfo si dichiara a Marta e le promette che romperà il fidanzamento con Rosa. Manuela sviene di nuovo e finisce in ospedale. Ignacio confessa a Pablo che sua madre è viva, ma che entrambi erano d’accordo che fosse lui a prendersi cura del figlio, poiché lei non avrebbe potuto. Matias, furioso dopo l’ammissione di Marcela sulla storia con Tomas, va in cerca di De Los Visos per ucciderlo. Eulalia si convince che il suo piano va a gonfie vele dopo che aver avuto la conferma da Campuzano che Raimundo è stato sequestrato.

Le anticipazioni dal 25 al 30 ottobre

● Matias va al municipio e punta una pistola contro Mauricio: per lui è colpevole dell’incendio e delle gravi condizioni in cui versa Camelia.

● Pablo incontra finalmente la sua vera madre.

● Don Filiberto viene aggredito da alcuni uomini che, dopo averlo picchiato, lo umiliano ricoprendolo di vernice nera e di piume di uccello.

● Raimundo, malridotto, riesce a fuggire dalla prigione dove lo avevano rinchiuso i sequestratori.

● Francisca minaccia con una pistola Donna Isabel ed è pronta a vendicarsi.