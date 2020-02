“Il segreto”, le anticipazioni: l’odio di Fernando brucia Puente Viejo

07 Febbraio 2020 | 17:02 di Gabriella Persiano

Uno dei personaggi più controversi di Il segreto sta per lasciarci. E sarà un addio ad alta tensione, con molti colpi di scena. Dopo quattro anni di soap saluteremo il terribile Fernando Mesia. «E scopriremo anche quale segreto nasconde, la ragione di tutti i suoi scellerati comportamenti» ha detto Carlos Serrano, che gli presta il volto. «Questa rivelazione in un certo senso renderà più comprensibile la cattiveria che ha sempre dimostrato».

senza pietà Cinico e spietato, Mesia è un degno avversario di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Le sa tenere testa soprattutto perché è spinto da un enorme desiderio di vendetta. Quest’odio lo guida nel progetto di distruggere Puente Viejo per ridurre sul lastrico la sua nemica. A questo scopo Fernando si è messo d’accordo col funzionario del governo Juan Garcia Morales (José Navar) per far costruire la diga che allagherà il paese fino a renderlo un irrecuperabile pantano. Mesia però non ha fatto i conti con la tenacia degli abitanti di Puente Viejo. Andato a monte questo piano, Fernando ne trova un altro, ancora più brutale. Dove l’acqua ha fallito, riuscirà il fuoco: l’uomo porterà la devastazione su Puente Viejo con le sue stesse mani...

per amore In quattro anni sul set Carlos Serrano si è costruito una famiglia, trovando anche l’amore in Loreto Mauleon, che interpreta Maria: «Per questo ho lasciato Il segreto con gran tristezza» racconta Serrano. «Mi mancherà anche Fernando. In apparenza è un essere spregevole, ma in fondo tutti i suoi omicidi, intrighi e inganni sono nati da un sentimento “nobile”: il folle amore per Maria».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 7 febbraio)

Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo. Brunilda racconta a Paco e Marcela che si vede di nascosto con Onesimo. Lola decide di lasciare nuovamente Prudencio per le minacce di Francisca, ma lui non si rassegna. Matias scopre che il governo pagherà pochissimo le sue proprietà e capisce di essere sull’orlo della rovina. Carmelo trova la prova che inchioderà Fernando per la morte di Frailes. Maria si lascia convincere dall’infermiera Vilches e si sottopone a un doloroso trattamento. Severo affronta a muso duro Garcia Morales per salvare Puente Viejo.

Le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio

● Don Berengario, stanco dei pettegolezzi sulla sua relazione con Esther, racconta la verità a Dolores e agli altri: la ragazza è sua figlia.

● Prudencio si inginocchia davanti a Lola e le chiede di diventare sua moglie.

● Marcela consegna a Consuelo una lettera di Elsa che la fa commuovere: c’è scritto che Isaac e la ragazza stanno bene.

● Don Anselmo torna a sorpresa in paese.

● Dori Vilches, la zelante infermiera, nasconde un segreto: esegue ogni ordine di Fernando perché è perdutamente innamorata di lui.